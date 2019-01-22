График дня: какие производители быстрее других обновляют свои смартфоны до свежих версий Android

Мы не раз уже затрагивали тему медлительности производителей смартфонов в вопросе обновления прошивок актуальных моделей своих устройств до новейших версий ОС Android. Не так давно за не столь быстрые, как того хотелось бы пользователям обновления, оправдывалась HMD Global, которая вполне успешно вернула на рынок смартфонов бренд Nokia. Теперь же источник нарисовал достаточно полезный и одновременно информативный график, демонстрирующий расторопность различных сторонних производителей в вопросе выпуска свежих обновлений Android для своих смартфонов. По сути, этот график можно считать своего рода рейтингом самых известных брендов смартфонов по скорости выпуска обновлений Android.

Авторы взяли для своего исследования три последние версии Android — Android 7 Nougat, Android 8 Oreo и Android 9 Pie — и девять крупнейших производителей — Samsung, Sony, Huawei, LG, OnePlus, Motorola, Nokia, Xiaomi и HTC (да, мы тоже не ожидали увидеть имя этой компании в списке). Диаграмма демонстрирует временные отрезки между релизом ОС и выпуском соответствущего обновления для первого смартфона того или иного бренда. Как известно, первыми обновления до свежей ОС всегда получают флагманы.

Как видим, назвать однозначного лидера в скорости выпуска обновлений невозможно: в случае Android 7 Nougat в авангарде стоит Motorola, которая быстрее остальных (примерно спустя 90 дней после релиза ОС) начала распространение соответствущего обновления для смартфона Moto Z. Обновление до Android 8 Oreo быстрее остальных (если говорить о сторонних производителях) получили владельцы устройств Nokia и Sony Xperia, а актуальная версия Android 9 Pie быстрее остальных их списка получили устройства OnePlus и Sony Xperia. И если лидера назвать сложно, то обладатель первого места турнирной таблицы с конца очевиден — это LG. Она 270 дней готовила обновление до Android 7 Nougat для флагманской модели серии G, а на выпуск обновления Android 8 Oreo у этого производителя и вовсе ушло 320 дней. Как видим, Samsung и Huawei, за последние три года значительно ускорились и сейчас выпускают свежие версии Android для своих смартфонов гораздо быстрее.

Напоследок остается вспомнить, что появление обновлений для того или иного аппарата зависит не только от производителей смартфонов, но нередко еще и от операторов. Еще можно вспомнить, что весной 2017 года Google представила инициативу Project Treble для упрощения и ускорения развертывания обновлений операционной системы Android. И хотя пока что мы не увидели сколько-нибудь ощутимый эффект, вскоре все должно изменится. По крайней мере, так заверяет Google.

Источник: Gizchina