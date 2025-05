Компания xAI заявила, что исправила странное поведение чат-бота ИИ Grok, который навязчиво упоминал «геноцид белых в ЮАР» в посторонних темах X. Но новое его предубеждение не лучше.

Правда, компания не уточняет конкретно, идет ли речь именно о спаме Grok относительно «геноцида белых в Южной Африке» — теории заговора, которую пропагандирует владелец xAI Илон Маск. Также не уточняется, кто именно заставил Grok говорить об этом и как он смог это сделать, что дает почву для предположений. Впрочем, у бота обнаружили и другие маргинальные взгляды.

We want to update you on an incident that happened with our Grok response bot on X yesterday.

What happened:

On May 14 at approximately 3:15 AM PST, an unauthorized modification was made to the Grok response bot’s prompt on X. This change, which directed Grok to provide a…

— xAI (@xai) May 16, 2025