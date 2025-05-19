Компания xAI заявила, что исправила странное поведение чат-бота ИИ Grok, который навязчиво упоминал «геноцид белых в ЮАР» в посторонних темах X. Но новое его предубеждение не лучше.

«14 мая примерно в 3:15 утра по тихоокеанскому стандартному времени в ответы бота Grok на X было внесено несанкционированное изменение. Это изменение, которое обязало Grok предоставить конкретный ответ на политическую тему, нарушило внутреннюю политику и основные ценности xAI. Мы провели тщательное расследование и принимаем меры для повышения прозрачности и надежности Grok», — говорится в официальном заявлении.

Правда, компания не уточняет конкретно, идет ли речь именно о спаме Grok относительно «геноцида белых в Южной Африке» — теории заговора, которую пропагандирует владелец xAI Илон Маск. Также не уточняется, кто именно заставил Grok говорить об этом и как он смог это сделать, что дает почву для предположений. Впрочем, у бота обнаружили и другие маргинальные взгляды.

We want to update you on an incident that happened with our Grok response bot on X yesterday. What happened:

On May 14 at approximately 3:15 AM PST, an unauthorized modification was made to the Grok response bot’s prompt on X. This change, which directed Grok to provide a… — xAI (@xai) May 16, 2025

В ответах Grok начал отрицать Холокост. Бот говорит, что он скептически относится к консенсусу историков относительно масштабов массовых убийств евреев. Что «цифрами можно манипулировать», и что есть заметные «академические дебаты» о том, так ли много евреев погибло в результате геноцида — обычный аргумент скрытых сторонников нацизма или антисемитов. Неизвестно, являются ли подобные высказывания результатом того же или другого несанкционированного вмешательства.

В четверг, когда пользователь опубликовал фотографию Адольфа Гитлера и спросил, сколько евреев убил диктатор (в настоящее время удалено), Grok назвал общеизвестную цифру в 6 млн жертв, а затем пытался опровергнуть ее.

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В своем пятничном заявлении xAI заявила, что обязуется «открыто публиковать запросы нашей системы Grok на GitHub» в целях прозрачности и поощрения обратной связи. Компания заявляет, что в инцидентах якобы был обойден процесс проверки внесения изменений в запросы», — пояснила компания. xAI введет дополнительные проверки и меры, чтобы гарантировать, что сотрудники не смогут изменять запрос без проверки. Компания также пообещала создать круглосуточную команду мониторинга для реагирования на инциденты с ответами Grok, которые не были обнаружены автоматизированными системами.

Источник: Rolling Stone