Норвежский магазин электроники дарит GTA 6 тем, кто родит ребенка в день выхода игры

Норвежский магазин электроники Komplett пообещал бесплатно раздавать GTA 6 всем, у кого ребенок родится в день выхода игры — 19 ноября 2026 года.





Долгожданный «гигант» Rockstar переносили уже дважды. Сначала игру планировали выпустить в конце 2025 года, затем перенесли на 26 мая 2026-го, а затем еще раз отложили до 19 ноября. Учитывая слухи и планы запустить маркетинговую летом ноябрьский релиз достаточно реалестичный.

На этом фоне норвежский магазин Komplett запустил необычную маркетинговую акцию. Из поста на Reddit можно было подумать, что это фейк со сгенерированной картинкой, если бы компания не подтвердила информацию в Instagram.

«Это на самом деле не шутка, GTA 6 выйдет через 9 месяцев, и если у вас родится ребенок в день выхода, вы получите игру бесплатно от нас», — пишет магазин.

Рекламу подкрепили плакатами со слоганом «GTA 6 выйдет через 9 месяцев» с подмигивающим смайлом. Кстати, именно 19 февраля останется ровно девять месяцев до релиза. Reddit не пропустил возможности пошутить над «богами маркетинга».

«Представьте, что вы узнаете, что родились исключительно для того, чтобы дать родителям отпуск в связи с беременностью и родами, чтобы они могли поиграть в видеоигру, а затем они используют ваш возраст, чтобы отслеживать выход следующей части», — пишет комментатор.

Другой добавил ему, что по крайней мере это означает, что ребенок был запланирован. Другие шутят мол, когда дома появится новорожденный, времени на видеоигры точно не останется. Хотя среди комментаторов нашлись оптимисты.





«В Норвегии где-то год отпуска по уходу за ребенком. Да, они будут заняты и уставшие из-за ухода за ребенком несколько месяцев, но у них все равно будет достаточно времени для игр в течение этого года», — пишут другие.

Тем временем до релиза GTA 6 остается меньше, чем год Rockstar уже показывала часть геймплея и даже предоставила ранний доступ одному из тяжелобольных фанатов, поэтому очевидно, что игра находится на финальной стадии разработки.

