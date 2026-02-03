Раптово: модифікація до GTA 5 зібрала більше геймерів, ніж сама гра

GTA 5 / Rockstar

Модифікація FiveM злетіла вище самої GTA 5. За добу мод зібрав 123 527гравців, обігнавши офіційні версії Legacy та Enhanced у Steam.





Цей мод для GTA 5 відкриває доступ до користувацьких серверів GTA Online, переважно рольових. Формально FiveM не має сторінки магазину в Steam і не представлений як окремий продукт на платформі. Раніше його можна було завантажити лише з сайту команди. Тепер його можна додати прямо в бібліотеку Steam і запускати звідти, але лише через пряме посилання “Steam://install/2676230” — іншого способу поки немає.

FiveM з’явився в серверній частині Steam у 2023 році, після того як Rockstar придбала команду Cfx.re для майбутнього проєкту. Довгий час активність була майже нульовою. Наприклад, у грудні 2025 року піковий онлайн складав близько десяти гравців. Ситуація різко змінилася після оновлення на початку цього місяця. Воно інтегрувало FiveM безпосередньо в платформу Steam і прибрало старий фреймворк Source SDK Base 2007.

Після цього онлайн за короткий час зріс до 123 тисяч гравців. FiveM входив до топу найпопулярніших проєктів Steam за добу поруч із гігантами Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG, Terraria, Apex Legends і Rust:





Counter-Strike 2 – 1,4 млн гравців онлайн;

Dota 2 – 751 тисяча;

PUBG – 613 тисяч;

Arc Raiders – 282 тисячі;

Terraria – 176 тисяч;



Bongo Cat – 164 тисячі;

Apex Legends – 157 тисяч;

Delta Force – 154 тисячі;

Marvel Rivals – 154 тисячі;

Rust – 147 тисяч;

Wallpaper Engine – 127 тисяч;

FiveM – 123 тисячі.

Станом на момент написання новини модифікація опустилася з 10 місця на 17-те. За даними SteamDB, зараз у нього одночасно грають понад 61 тисяча людей.

При цьому мод досі існує без окремої сторінки магазину. Невідомо, чи готують Rockstar і Cfx.re його повну інтеграцію, оскільки офіційних анонсів поки немає. З останніх офіційних змін студія відкрила офіційний “ринок модів” на платформі Cfx Marketplace, де продають транспорт, локації тощо.

