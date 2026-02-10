tradfi
Геймер, убивший бывшую, плакал в суде из-за пропуска GTA 6 в тюрьме

Маргарита Юзяк

Геймер, який вбив колишню, плакав у суді через пропуск GTA 6 у в'язниці

В США произошел случай, который еще больше заставляет задуматься о морали: 35-летний геймер дважды расплакался из-за убийства бывшей девушки, потому что… пропустит релиз GTA 6.


30 мая 2025 года Роберт Риченс из Оксфорда (штат Мэн) сам позвонил на номер экстренных служб и признался в убийстве своей бывшей партнерши — 40-летней Рэйчел Вон. В записи звонка он говорит: «Вы не поверите. Я думаю, что случайно убил человека», а затем добавляет: «Я не хотел ее убивать. Я не собирался этого делать».

Недавно обнародованные кадры боди-камеры показали момент ареста. Мужчина, находясь в машине полиции, плачет и говорит офицерам, что он «пропустит GTA». Когда полицейский уточняет, о какой игре идет речь, тот отвечает: «Шестую». На тот момент релиз GTA 6 был запланирован на 26 мая 2026 года.

Геймер, який вбив колишню, плакав у суді через пропуск GTA 6 у в'язниці
Фото: Полиция долины Темзы

Офицер пытается его успокоить, говоря, что до выхода игры еще «очень много времени», но Риченс отвечает: «Я же понимаю — мне светит пожизненное». На видео также слышно, как он говорит, что не может выбросить события из головы. Задержанный признается, что мог бы сбежать, но вместо этого решил поступить честно: «Я мог податься в бега, но позвонил сам».


Во время оглашения приговора полицейский на камеру пересказывает слова задержанного: «Я случайно ее убил. Но я хотя бы признался. Я пропущу GTA. Мне дадут пожизненное». Прокуратура заявила, что Рэйчел Вон подверглась длительному и жестокому нападению. Мужчина не пытался оказать ей медицинскую помощь и обратился в полицию только тогда, когда, по словам следователей, ему «некуда было больше деваться».

12 декабря 2025 года Риченс признал себя виновным в убийстве. 6 февраля 2026 года суд в Оксфорде приговорил его к пожизненному заключению с минимальным сроком 16 лет и 1 месяц. Поэтому обвиняемый имеет шанс подать на условно-досрочное освобождение ближе к 50-ти годам, чтобы наконец-то исполнить свое желание поиграть в GTA 6.

Источник: Metro

