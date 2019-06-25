Хакер смог проникнуть в сеть NASA, используя компьютер Raspberry Pi стоимостью $35





Хакер, который в 2018 году смог незаконно проникнуть в сеть Лаборатории реактивного движения при космическом агентстве NASA, воспользовавшись микро-компьютером Raspberry Pi. Взлом был обнаружен в 2018 году, но только сейчас этой информацией поделились с общественностью.

Как сообщают в NASA, через «неавторизованный» компьютер Raspberry Pi был создан вход, который позволял неизвестному хакеру получать доступ к сети организации на протяжении месяцев, прежде чем это было обнаружено и исправлено. Хакер, использующий внешнюю учетную запись пользователя, незаметно перемещался по сети NASA в течение приблизительно 10 месяцев. Будучи в сети космической организации, злоумышленник провёл поиск 23 файлов, два из которых содержали информацию о текущей миссии на Марсе. В целом, согласно отчету, хакер получил данные примерно на 500 МБ.

По словам NASA, Raspberry Pi никогда не предназначался для подключения к сети — по крайней мере, без предварительного разрешения.

Источник: thenextweb