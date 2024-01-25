Хакеры КНДР в прошлом году взломали рекордное количество криптоплатформ и украли более $1 млрд

Атакуют больше, крадут меньше — такая тенденция активности криптохакеров из Северной Кореи прослеживается в отчете Chainalysis.

В 2023 году хакеры, связанные с КНДР, взломали в общей сложности 20 криптоплатформ — рекордный уровень активности за последние 7 лет. Между тем общая сумма украденных средств составила более $1 млрд, что меньше рекордных $1,7 млрд в 2022-м.

«В последние годы участились хакерские атаки, связанные с Северной Кореей, а группы кибершпионов, такие, как Kimsuky и Lazarus Group, используют различные злонамеренные тактики для получения большого количества криптоактивов», — сообщается в отчете Chainalysis.

Другая компания TRM Labs, занимающаяся разведкой блокчейнов, сообщает о несколько меньшей сумме — по ее данным, хакеры, связанные с Северной Кореей, украли по меньшей мере $600 миллионов в криптовалюте в 2023 году.

По данным CNBC, в сентябре ФБР подтвердило, что северокорейская Lazarus Group ответственна за кражу криптоактивов с онлайн-казино и платформы ставок Stake.com на сумму около $41 миллиона.

29 ноября Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на Sinbad.io — коин-миксер, который является ключевым инструментом отмывания денег для Lazarus Group. Сообщается, что Sinbad.io «помогла» Lazarus Group в отмывании миллионов долларов криптовалюты, украденной в результате хакерских атак на Horizon Bridge и Axie Infinity, в частности.

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Предыдущее исследование показало, что аффилированные с Северной Кореей хакеры похитили сотни миллионов криптовалют, чтобы финансировать программы ядерного оружия.

После того как Северная Корея провела свое первое ядерное испытание в 2006 году, государство подверглось нескольким санкциям ООН, направленным на ограничение доступа режима к источникам финансирования, необходимым для поддержки его ядерной деятельности.