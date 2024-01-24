Разработка искусственного интеллекта в Северной Корее вызывает беспокойство по поводу санкций

Согласно новому исследованию, Северная Корея разрабатывает технологии ИИ для всего: начиная от реагирования на COVID-19 и защиты ядерных реакторов до военных симуляций и государственного наблюдения.

Международные санкции, введенные из-за программы ядерного оружия Северной Кореи, возможно, кое в чем помешали ее попыткам, но, похоже, она использует новейшие технологии, написал автор исследования Хюк Ким из Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина (CNS) в Калифорнии.

«Недавние усилия Северной Кореи в разработке ИИ/ML означают стратегические инвестиции для укрепления ее цифровой экономики», — написал Ким в отчете, цитировавшем информацию из открытых источников, включая государственные СМИ и журналы, и опубликованный во вторник проектом 38 North.

Некоторые северокорейские исследователи искусственного интеллекта сотрудничали с иностранными учеными, в частности, в Китае, говорится в отчете. Северная Корея также основала Институт исследований искусственного интеллекта в 2013 году, и в последние годы несколько компаний продвигали коммерческие продукты с использованием ИИ.

Во время пандемии COVID-19 Северная Корея использовала искусственный интеллект для создания модели оценки правильного использования масок и выявления приоритетных клинических симптомов инфекции.

Северокорейские ученые также опубликовали исследования по использованию ИИ для обеспечения безопасности ядерных реакторов. Наблюдательный орган ООН и независимые эксперты заявили в прошлом месяце, что новый реактор на ядерном комплексе Йонбен в Северной Корее, похоже, уже работает, что предоставляет стране еще один потенциальный источник плутония для ядерного оружия.

Разработка искусственного интеллекта создает много проблем, написал Ким:

«Стремление разработать программу моделирования боевых игр с использованием машинного обучения выявляет намерения Северной Кореи в том, чтобы изучить оперативную среду против потенциальных противников. Кроме того, продолжающееся сотрудничество Северной Кореи с иностранными учеными вызывает беспокойство для режима санкций».

Источник: Reuters

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