Хакеры взломали сообщество виртуальных домашних питомцев Neopets – украдены данные 69 млн пользователей

Хакер заявил о краже информации с сайта виртуальных домашних животных Neopets, которым пользуются 69 млн пользователей сервиса. Факт взлома также подтверждён сообщениями в официальных аккаунтах Neopets в Twitter и Instagram.

В публикации в Twitter говорится, что администрация Neopets «недавно узнала о возможной краже данных клиентов» и наняла компания для проведения расследования. Публикации в соцсетях не содержали дополнительной информации о масштабах взлома. Вместе с тем компания рекомендует всем пользователям сайта сменить свои пароли в качестве меры предосторожности.

Neopets recently became aware that customer data may have been stolen. We immediately launched an investigation assisted by a leading forensics firm. We are also engaging law enforcement and enhancing the protections for our systems and our user data. (1/3)

— neopets (@Neopets) July 21, 2022