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Новости Крипто 24.07.2025 comment views icon

Только за полгода хакеры украли криптовалют на более $3 млрд

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Только за полгода хакеры украли криптовалют на более $3 млрд

Более $3,1 млрд криптовалют было потеряно в 2025 году. Эксплойты контроля доступа стали основным каналом для краж (59% от общей суммы потерь). Также хакеры использовали фишинг (19,2%) и ошибки в смартконтрактах (8,*%), раг пулы (9,7%) и разного рода мошенничества. То есть, только за половину текущего года сумма уже превысила $2,85 млрд за весь 2024 год Взлом криптобиржи Bybit на $1,5 млрд в феврале был исключительным случаем.

Одним из последних громких случаев использования уязвимостей смартконтрактов стал инцидент с биржей GMX v1. Мишенью стала устаревшая код-база. Хакерам удалось украсть $40 млн.

На недостатки операционной безопасности пришлось большинство из $1,83 млрд потерь на платформах как децентрализованных финансов (DeFi), так и централизованных финансов (CeFi).

Исключительным стал взлом Cetus Protocol, когда хакерам удалось украсть $223 млн за 15 минут.

В общем, за первую половину 2025 года произошли:

  • крупнейшая хакерская атака в истории (ByBit, $1,465 млрд)
  • крупнейшая хакерская атака из-за уязвимости смартконтракта (Cetus, $223 млн)
  • самая большая кража у человека (США, $330,7 млн)
  • наибольшее мошенничество (токены $LIBRA, $300 млн)
  • первый крупный взлом из-за уязвимости в Uniswap V4 hook (Cork, $12 млн)
  • слом после самого длинного периода с момента развертывания, длившегося более 2 лет (1inch’s Settlement, $5 млн)

Искусственный интеллект (ИИ) и большие языковые модели (LLM) давно и глубоко интегрированы в экосистемы как Web2, так и Web3. Это повлекло за собой и всплеск атак, связанных с этими технологиями. Количество эксплойтов, связанных с ИИ, выросли на 1025% по сравнению с 2023 годом. К тому же 98,9% атак связаны с небезопасными API.

Главная проблема это то, что традиционные фреймворки кибербезопасности (ISO/IEC 27001 и NIST Cybersecurity Framework) пока не готовы решать риски, уникальные для ИИ, такие как галлюцинации, prompt injections и data poisoning.

Источник: Hacken

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