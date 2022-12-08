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Google назвал самые популярные поисковые запросы 2022 года: Украина, Wordle, королева Елизавета и крикет

Google назвал самые популярные поисковые запросы 2022 года: Украина, Wordle, королева Елизавета и крикет

Одновременно с локальным украинским рейтингом самых популярных поисковых запросов Google подготовила и глобальный чарт по итогам 2022 года.

2022-й год начался с полномасштабного вторжения россии в Украину, поэтому часто в топах поиска возникало слово «Ukraine». Потрясение в королевской семье Великобритании — смерть королевы Елизаветы II — вызвало активные поиски по запросу Queen Elizabeth. Также искали результаты промежуточных выборов в США, смотрели матчи по крикету и играли в браузерную игру Wordle (в ней игрок пытается угадать слово из 5 букв, имея на это не более 6 попыток).

Обезьяна оспа — очередное вирусное заболевание, повлекшее за собой топ запросов в Google. Американцев также интересовали результаты национальной лотереи Powerball

Конфликт бывшей супружеской пары Эмбер Херд и Джонни Деппа также повлекли за собой активные поиски всего, что связано с ними (но преимущественно людей, вероятно, интересовали результаты судебных заседаний). Актеры — в топе поисковых запросов в категории «Люди», вместе с Уиллом Смитом и Крисом Роком (оба, похоже, попали в перечень из-за стычки на церемонии вручения Оскара — Смит ударил ведущего после неудачной шутки о жене актера). В целом, почти все личности в перечне занимаются актерским мастерством, и только одна из них занимается убийствами — владимир путин тоже «залетел» в рейтинг.

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Поисковые запросы

  • Wordle
  • Индия и Англия (матч по крикету)
  • Украина
  • Королева Елизавета
  • Индия и Южная Африка (матч по крикету)

Новости

  • Украина
  • Смерть Королевы Елизаветы
  • Результаты выборов
  • Powerball (номера)
  • Обезьяна оспа

Люди

  • Джонни Депп
  • Уилл Смит
  • Эмбер Херд
  • владимир путин
  • Крис Рок

Актеры

  • Джонни Депп
  • Уилл Смит
  • Эмбер Херд
  • Крис Рок
  • Джада Пинкетт-Смит

Спортсмены

  • Новак Джокович
  • Рафаэль Надаль
  • Серена Уильямс
  • Манти Тео
  • Шон Уайт

Спортивные матчи

  • Индия и Англия
  • Индия и Южная Африка
  • Индия и Вест-Индия
  • Индия и Австралия
  • Индия и Шри-Ланка

Фильмы

  • Тор: Любовь и гром
  • Черный Адам
  • Топ Ган: Мэверик
  • Бэтмен
  • Энканто

Ушли навсегда

  • Королева Елизавета
  • Бетти Уайт
  • Энн Хеч
  • Боб Сагет
  • Аарон Картер

Рецепты

  • Paneer Pasanda (индийское блюдо)
  • Bolo caseiro (домашний пирог)
  • Tuzlu kurabiye (соленое печенье)
  • Overnight oats (овсянка без варки)
  • zimtschnecken (булочки с корицей)

Песни

  • Tak Ingin Usai — Keisya Levronka
  • Pasoori — Ali Sethi and Shae Gill
  • Glimpse of Us в Joji
  • Satru 2 — Denny Caknan and Happy Asmara
  • 믹스 너트 — Official Hige Dandism

Сериалы

  • Эйфория
  • Дом Дракона
  • Лунный рыцарь
  • Наблюдатель
  • Изобретая Анну

В Украине самыми популярными поисковыми запросами в 2022 году были: «Карта воздушных тревог», «Арестович», «Жириновский», «Гостомель», «Swift», «Лендлиз», «Блекаут» и другие.

Год в запросах Google: что чаще всего искали украинцы в 2022-м


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