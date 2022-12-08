Google назвал самые популярные поисковые запросы 2022 года: Украина, Wordle, королева Елизавета и крикет

Одновременно с локальным украинским рейтингом самых популярных поисковых запросов Google подготовила и глобальный чарт по итогам 2022 года.

2022-й год начался с полномасштабного вторжения россии в Украину, поэтому часто в топах поиска возникало слово «Ukraine». Потрясение в королевской семье Великобритании — смерть королевы Елизаветы II — вызвало активные поиски по запросу Queen Elizabeth. Также искали результаты промежуточных выборов в США, смотрели матчи по крикету и играли в браузерную игру Wordle (в ней игрок пытается угадать слово из 5 букв, имея на это не более 6 попыток).

Обезьяна оспа — очередное вирусное заболевание, повлекшее за собой топ запросов в Google. Американцев также интересовали результаты национальной лотереи Powerball

Конфликт бывшей супружеской пары Эмбер Херд и Джонни Деппа также повлекли за собой активные поиски всего, что связано с ними (но преимущественно людей, вероятно, интересовали результаты судебных заседаний). Актеры — в топе поисковых запросов в категории «Люди», вместе с Уиллом Смитом и Крисом Роком (оба, похоже, попали в перечень из-за стычки на церемонии вручения Оскара — Смит ударил ведущего после неудачной шутки о жене актера). В целом, почти все личности в перечне занимаются актерским мастерством, и только одна из них занимается убийствами — владимир путин тоже «залетел» в рейтинг.

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Поисковые запросы

Wordle

Индия и Англия (матч по крикету)

Украина

Королева Елизавета

Индия и Южная Африка (матч по крикету)

Новости

Украина

Смерть Королевы Елизаветы

Результаты выборов

Powerball (номера)

Обезьяна оспа

Люди

Джонни Депп

Уилл Смит

Эмбер Херд

владимир путин

Крис Рок

Актеры

Джонни Депп

Уилл Смит

Эмбер Херд

Крис Рок

Джада Пинкетт-Смит

Спортсмены

Новак Джокович

Рафаэль Надаль

Серена Уильямс

Манти Тео

Шон Уайт

Спортивные матчи

Индия и Англия

Индия и Южная Африка

Индия и Вест-Индия

Индия и Австралия

Индия и Шри-Ланка

Фильмы

Тор: Любовь и гром

Черный Адам

Топ Ган: Мэверик

Бэтмен

Энканто

Ушли навсегда

Королева Елизавета

Бетти Уайт

Энн Хеч

Боб Сагет

Аарон Картер

Рецепты

Paneer Pasanda (индийское блюдо)

Bolo caseiro (домашний пирог)

Tuzlu kurabiye (соленое печенье)

Overnight oats (овсянка без варки)

zimtschnecken (булочки с корицей)

Песни

Tak Ingin Usai — Keisya Levronka

Pasoori — Ali Sethi and Shae Gill

Glimpse of Us в Joji

Satru 2 — Denny Caknan and Happy Asmara

믹스 너트 — Official Hige Dandism

Сериалы

Эйфория

Дом Дракона

Лунный рыцарь

Наблюдатель

Изобретая Анну

В Украине самыми популярными поисковыми запросами в 2022 году были: «Карта воздушных тревог», «Арестович», «Жириновский», «Гостомель», «Swift», «Лендлиз», «Блекаут» и другие.