Google назвал самые популярные поисковые запросы 2022 года: Украина, Wordle, королева Елизавета и крикет

Одновременно с локальным украинским рейтингом самых популярных поисковых запросов Google подготовила и глобальный чарт по итогам 2022 года.
2022-й год начался с полномасштабного вторжения россии в Украину, поэтому часто в топах поиска возникало слово «Ukraine». Потрясение в королевской семье Великобритании — смерть королевы Елизаветы II — вызвало активные поиски по запросу Queen Elizabeth. Также искали результаты промежуточных выборов в США, смотрели матчи по крикету и играли в браузерную игру Wordle (в ней игрок пытается угадать слово из 5 букв, имея на это не более 6 попыток).
Обезьяна оспа — очередное вирусное заболевание, повлекшее за собой топ запросов в Google. Американцев также интересовали результаты национальной лотереи Powerball
Конфликт бывшей супружеской пары Эмбер Херд и Джонни Деппа также повлекли за собой активные поиски всего, что связано с ними (но преимущественно людей, вероятно, интересовали результаты судебных заседаний). Актеры — в топе поисковых запросов в категории «Люди», вместе с Уиллом Смитом и Крисом Роком (оба, похоже, попали в перечень из-за стычки на церемонии вручения Оскара — Смит ударил ведущего после неудачной шутки о жене актера). В целом, почти все личности в перечне занимаются актерским мастерством, и только одна из них занимается убийствами — владимир путин тоже «залетел» в рейтинг.
Поисковые запросы
- Wordle
- Индия и Англия (матч по крикету)
- Украина
- Королева Елизавета
- Индия и Южная Африка (матч по крикету)
Новости
- Украина
- Смерть Королевы Елизаветы
- Результаты выборов
- Powerball (номера)
- Обезьяна оспа
Люди
- Джонни Депп
- Уилл Смит
- Эмбер Херд
- владимир путин
- Крис Рок
Актеры
- Джонни Депп
- Уилл Смит
- Эмбер Херд
- Крис Рок
- Джада Пинкетт-Смит
Спортсмены
- Новак Джокович
- Рафаэль Надаль
- Серена Уильямс
- Манти Тео
- Шон Уайт
Спортивные матчи
- Индия и Англия
- Индия и Южная Африка
- Индия и Вест-Индия
- Индия и Австралия
- Индия и Шри-Ланка
Фильмы
- Тор: Любовь и гром
- Черный Адам
- Топ Ган: Мэверик
- Бэтмен
- Энканто
Ушли навсегда
- Королева Елизавета
- Бетти Уайт
- Энн Хеч
- Боб Сагет
- Аарон Картер
Рецепты
- Paneer Pasanda (индийское блюдо)
- Bolo caseiro (домашний пирог)
- Tuzlu kurabiye (соленое печенье)
- Overnight oats (овсянка без варки)
- zimtschnecken (булочки с корицей)
Песни
- Tak Ingin Usai — Keisya Levronka
- Pasoori — Ali Sethi and Shae Gill
- Glimpse of Us в Joji
- Satru 2 — Denny Caknan and Happy Asmara
- 믹스 너트 — Official Hige Dandism
Сериалы
- Эйфория
- Дом Дракона
- Лунный рыцарь
- Наблюдатель
- Изобретая Анну
В Украине самыми популярными поисковыми запросами в 2022 году были: «Карта воздушных тревог», «Арестович», «Жириновский», «Гостомель», «Swift», «Лендлиз», «Блекаут» и другие.
Год в запросах Google: что чаще всего искали украинцы в 2022-м