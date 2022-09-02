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HMD представила смартфоны Nokia G60 5G, C31 и X30 5G – «самые экологичные» из выпущенных компанией

HMD представила смартфоны Nokia G60 5G, C31 и X30 5G – «самые экологичные» из выпущенных компанией

Компания HMD анонсировала три новых смартфона Nokia, ориентированных на европейский рынок. Экологичность новинок заключается в использовании при производстве значительной доли переработанных материалов.

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Все три модели будут доступны в Великобритании и Германии по фирменной подписке Circular – за ежемесячную плату абоненты получат телефон и программу стимулирования длительной аренды. При этом будет соблюдена стандартная трехлетняя гарантия производителя. В дальнейшем программа будет расширена и на другие страны.

Nokia X30 5G

Nokia X30 5G – представитель среднего класса смартфонов. Он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 695, 6 ГБили 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ или 256 ГБ памяти и имеет 6,43” OLED–экран с разрешением 1080p и частотой обновления 90 Гц. На тыльной стороне есть 50 МП основная камера и 13 МП сверхширокоугольная, селфи-камера – 16 МП. Телефон будет доступен в конце этого месяца по цене от €529.

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Алюминиевая рама X30 5G на 100% изготовлена из переработанного металла. В составе задней панели – 65% переработанного пластика. Коробка смартфона на 70% сделана из переработанного картона.

По заявлению директора HMD по маркетингу продуктов Адама Фергюсона, сконцентрировала усилия на пластике и алюминии как наиболее используемых в производстве материалах. В следующих устройствах Nokia список экологических улучшений будет больше.

Nokia G60 5G

В Nokia G60 5G работает процессор Qualcomm Snapdragon 695. Конфигурация включает 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти. Экран LCD с диагональю 6,58 дюйма поддерживает частоту обновления 120 Гц. Сзади у него смартфона три камеры: 50 МП основная, 5 МП сверхширокоугольник и 2 МП датчик глубины. Телефон будет стоить €319.

Nokia G60 5G

Nokia C31 стоит €129 и по заверениям компании обеспечивает три дня автономной работы благодаря аккумулятору емкостью 5050 мАч. Он оснащен процессором Unisoc 9863A1, доступны 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти, от 32 ГБ до 128 ГБ накопитель данных. Диагональ экрана – 6,7 дюйма, разрешение – 720p. Основная камера – 13 МП.

HMD Global представила бюджетник Nokia G21 — экран 90 Гц, камера 50 Мп и батарея 5050 мА·ч при цене €170

Источник: The Verge


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