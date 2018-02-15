Holtec International хочет построить в Украине завод по производству малых модульных реакторов для АЭС

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Руководство международной компании Holtec International рассматривает возможность расширения своих производственных мощностей на территории Украины для изготовления современных и более перспективных малых модульных реакторов для АЭС. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

«Я могу сейчас сказать, но пока осторожно, что рассматривается возможность совместного производства малых модульных реакторов в Украине», – отметил дипломат после церемонии подписания в Вашингтоне между НАЭК «Энергоатом» и американской правительственной корпорацией OPIC соглашения о страховании политических рисков на сумму $250 млн.

По словам Чалого, президент Holtec International Крис Сингх, когда открыл подобное предприятие в штате Нью-Джерси, отметил, что рассматривает возможность построения такого завода и в Украине.

«Президент Сингх выбрал фактически только три места в мире, где он хочет реализовать свой проект – это Индия, откуда он родом, это Соединенные Штаты, где работает его компания, и Украина», – отметил украинский дипломат.

Как подчеркнул Чалый, Украина «может стать производителем совсем другого технологического уровня в будущем», и проект Holtec по строительству завода по изготовлению реакторов будет способствовать этому.

«Если говорить о перспективах, то речь идет о миллиардах долларов, которые Украина может получить в будущем», – отметил Чалый.

Малые модульные реакторы SMR-160, на производстве которых сейчас делает акцент компания Holtec International, считаются перспективным направлением в строительстве атомных электростанций. Они имеют повышенный уровень безопасности за счёт отсутствия насосного, арматурного и другого оборудования, требующего внешнего электроснабжения.

Источник: «Украинский промышленный портал»