HP готовит VR-шлем следующего поколения вместе с Valve и Microsoft





Одновременно с релизом Half-Life: Alyx компания HP затизерила на официальном сайте свою следующую гарнитуру виртуальной реальности, разрабатываемую совместно с Microsoft и Valve. Страничка устройства появилась и в магазине Steam.

К сожалению, пока есть только тизер. Никаких подробностей о грядущем и пока безымянном устройстве нет. На обеих страничках оно фигурирует под условным обозначением «Next Gen HP VR Headset». HP обещает выпустить устройство «скоро» и уверена, что оно задаст «новый стандарт в VR-технологиях», предоставив новый захватывающий, удобный и совместимый опыт виртуальной реальности. То есть, новинка явно нацелена на высший ценовой сегмент. В то же время она может быть дешевле Valve Index, которая стоит $999.

Устройство выглядит идентично прошлогодней модели HP Reverb на платформе Windows Mixed Reality за $600, выделяющейся экранами рекордного разрешения (2160х2160 пикселей при диагонали 2,9 дюйма, суммарное разрешение составляет 4320х2160 пикселей). Платформа SteamVR от Valve уже поддерживает гарнитуры Windows Mixed Reality наряду с другими продуктами Oculus и HTC. И если это загадочный продукт действительно прямой наследник HP Reverb, то неясно, в чем конкретно заключается взнос Microsoft и Valve. С другой стороны, не исключено, что эти изображения лишь заглушка, и на самом деле новинка получит иной дизайн.

Гарнитуры Windows Mixed Reality выгодно отличаются удобной системой отслеживания, контроллеры у них весьма посредственные. В то же время система отслеживания Valve Index нуждается в улучшении, а вот контроллеры — лучшее из того, что есть сейчас на рынке. Увы, последние несовместимы со сторонними моделями гарнитур.

Источник: The Verge