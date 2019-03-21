Новая гарнитура смешанной реальности HP Reverb на платформе Windows Mixed Reality оснащается экранами высокого разрешения, но стоит очень недешево

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Первая гарнитура смешанной реальности HP на базе платформы Windows Mixed Reality вышла в 2017 году и стоила $329. За ней в прошлом году последовала профессиональная версия Professional Edition за $449, она предлагала те же характеристики, но отличалась более продуманной и удобной конструкцией. На этой неделе HP представила свою третью гарнитуру в рамках инициативы Windows Mixed Reality под названием HP Reverb.

Она выделяется еще более продвинутой конструкцией с широкими возможностями кастомизации, малым весом, экранами более высокого разрешения и… высокой ценой. Потребительская версия HP Reverb Consumer Edition оценивается в $600, что делает ее самой дорогостоящей среди гарнитур данной категории. Версия Reverb Pro, отличающаяся моющейся тканевой лицевой накладкой и видеокабелем длиной 60 см на $50 дороже. Учитывая, что нацеленная на доступные гарнитуры платформа Windows Mixed Reality, которая уже достаточно давно присутствует на рынке, пока не снискала признания у широкой аудитории, несмотря на немалые усилия Microsoft, столь высокая цена вызывает недоумение.

Что касается технических характеристик, гарнитура HP Reverb оснащается парой экранов разрешением 2160х2160 пикселей диагональю 2,9 дюйма каждый. Cуммарное разрешение составляет 4320х2160 пикселей. Для сравнения экраны первой гарнитуры HP имели разрешение 1440 x 1440 точек. Кадровая частота составляет 90 Гц, а угол обзора — 114 градусов. Как и прочие подобные устройства, новинка оснащена съемными наушниками и располагает всеми необходимыми сенсорами и встроенными камерами для точного позиционного отслеживания движений (шесть степеней свободы) без необходимости использования дополнительного оборудования (Inside-out tracking).

Масса новинки HP — менее 500 г, тогда как предыдущая модель весила более 800 г.

В комплект поставки входит два контроллера движения, подключаемые по Bluetooth, и переходник DisplayPort-mini DisplayPort.

Потребительский вариант гарнитуры HP Reverb Consumer Edition поступит в продажу в апреле, а версия для профессионалов — в июне.

Источник: Liliputing