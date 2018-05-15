HP представила россыпь новых ноутбуков, моноблоков и настольных ПК с Windows 10

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Компания HP анонсировала выпуск двух новых линеек компьютерных устройств премиального класса, выполненных в различных форм-факторах. Все новинки работают под управлением операционной системы Windows 10.

Линейка HP Elite 1000 Series отличается высокой прочностью компонентов и безопасностью программных решений. В неё вошёл компактный и лёгкий ноутбук HP EliteBook x360 1030. Он имеет толщину 15,8 мм и массу 1,25 кг. При этом он оснащён батареей, которая обеспечивает до 18 часов автономной работы, и модулем связи 4G Cat9 LTE. Устройство поступит в продажу в июне по цене от $1449. Такая же цена установлена и на модель HP Elite x2 1013 с 13-дюймовым дисплеем, который уместился в корпусе 12-дюймового ноутбука. В данном случае предлагаются 4-ядерный процессор Intel Core vPro и модуль связи 4G Cat9 LTE.

HP EliteBook 1050 - это ультратонкий ноутбук для бизнеса с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050, опциональным 6-ядерным процессором и SSD ёмкостью до 4 ТБ. Батарея обеспечивает до 16 часов автономной работы. Новинка поступит в продажу в мае по цене от $1899.

Моноблочный компьютер HP EliteOne 1000 AiO содержит изогнутый 34-дюймовый дисплей и выдвигающуюся веб-камеру (с Full HD разрешением). Эта модель предназначена для совместной работы и проведения видеоконференций. В ней реализованы специальные кнопки для совместной работы, мощная акустическая система и функция шумоподавления. Устройство поступит в продажу в июне по цене от $1279.

Также пользователям предлагается 14-дюймовый внешний дисплей для ноутбуков – HP EliteDisplay S14. Для его подключения используется интерфейс USB Type-C. Его можно будет купить в июле по цене $219.

Серия HP ENVY может похвастаться наличием модулей связи Gigabit Wi-Fi, акустики Bang & Olufsen, опциональных сканеров отпечатков пальцев или инфракрасных камер для использования совместно с Windows Hello. Также заявлена поддержка OneDrive Files On-Demand для доступа к файлам без использования места на накопителе.

Ноутбук HP ENVY 13 Laptop выполнен в металлическом корпусе серебристого или золотистого цвета. Он оснащён 4-ядерным процессором Intel Core 8-го поколения, опциональной видеокартой NVIDIA GeForce MX150 и батареей, которая обеспечивает до 14 часов работы без подзарядки. Аппарат можно будет купить в мае по цене от $999,99.

HP ENVY x360 13 i – это новое трансформируемое портативное устройство с 13-дюймовым дисплеем и процессором AMD Ryzen, дополненным GPU Radeon Vega. Аккумулятор позволяет работать без подзарядки на протяжении 11 часов. Устройство поступит в продажу в мае по цене от $759,99.

Ноутбук HP ENVY x360 15 поддерживает возможность сенсорного ввода, в том числе с использованием цифрового пера. На выбор пользователей предлагаются конфигурации с процессорами Intel или AMD, дисплеем с разрешением до 4K. Модель HP ENVY x360 15 можно будет купить в мае по цене от $749,99 (с процессором AMD) или $869,99 (с процессором Intel).

Ноутбук HP ENVY 17 Laptop позиционируется в качестве полноценной замены стационарному настольному компьютеру для создателей контента, но при этом сохраняет мобильность. Он может содержать опциональный дисплей с разрешением 4K, видеокарту NVIDIA GeForce MX 150, память Intel Optane Memory и батарею, которая обеспечивает до 10 часов работы без подзарядки. Новинка станет доступной для покупки в мае по цене от $1049,99.

HP ENVY Curved AiO 34 – ещё один моноблочный компьютер с изогнутым дисплеем. Он оснащён беспроводной зарядной панелью для подзарядки смартфонов, 34-дюймовым дисплеем, опциональной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050, выдвижной веб-камерой. Точные сроки начала продаж этой модели пока не сообщаются, зато известна цена стартовой конфигурации – $1399,99.

Настольный компьютер HP ENVY Desktop включает процессор Intel Core 8-го поколения, опциональную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1080, память Intel Optane Memory. Это устройство поступит в продажу в мае по цене $799,99.

Источник: blogs.windows