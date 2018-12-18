HTC готовит новые смартфоны, нацеливаясь на конкуренцию с… Apple iPhone

Вчера HTC представила бюджетный смартфон Desire 12S, который, как мы отметили в нашей новости, служит хорошим наглядным объяснением того, почему с бизнесом и, в особенности, мобильным подразделением у некогда одного из мировых лидеров по производству смартфонов все настолько плохо. И вот сейчас появилось еще одно подтверждение, что ничего менять в своей стратегии тайваньский производитель особо не планирует.

Со ссылкой на издание Economic Daily источник пишет, что HTC готовит ряд новых смартфонов среднего и верхнего ценовых сегментов для… конкуренции с Apple iPhone. Не называя конкретных имен, генеральный менеджер HTC Taiwan Чен Баджун заявил, что новые модели выйдут в первой половине следующего года.

По каким другим параметрам, кроме одного очевидного — цены, эти новые среднеуровневые и флагманские смартфоны HTC будут конкурировать с актуальной линейкой iPhone 2018 года, пока загадка. Впрочем, не так давно HTC, опровергая слухи об отказе от выпуска флагманских смартфонов, говорила о намерении выпустить в следующем году модель с поддержкой 5G. Сейчас считается, что Apple представит свой первый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения только в 2020 году. Но очевидно, что одним 5G удивить покупателей можно будет удивить едва ли. Возможно, HTC после множества безуспешных попыток все же удастся представить поистине интересный флагманский смартфон, которые окажется настоящим бестселлером и затмит Apple iPhone. Но подобное сейчас видится как нечто из ряда фантастики.

Источник: Gizchina