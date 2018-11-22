HTC опровергла слухи об отказе от выпуска флагманских смартфонов

Совсем недавно в сети появились слухи, что компания HTC, которая сейчас находится в глубочайшем финансовом кризисе, может остаться без флагманского смартфона на следующий год. Но в недавнем сообщении ресурсу CNBeta представители HTC заявили, что эта информация не соответствует действительности.

В HTC сообщили, что планируют и дальше выпускать флагманские модели, в том числе и с поддержкой 5G. Таким образом, компания ясно дала понять, что HTC U13 или как бы в итоге не назывался преемник нынешней модели HTC U12+ суждено увидеть свет. Вот только когда, HTC уточнять не стала.

Кроме того, в HTC подтвердили, что по-прежнему связывают свое будущее с технологиями ИИ и блокчейна, а также планируют и дальше вкладывать значительные средства в расширение направление виртуальной реальности.

Сейчас HTC готовится к началу продаж своего блокчейн-смартфона Exodus 1 в следующем месяце. Кроме того, недавно были слухи о разработке новой бюджетной модели на SoC Snapdragon 435, которых у HTC не было уже достаточно давно.

Источник: CNBeta