HTC отчиталась о росте выручки на 67%





HTC ежемесячно публикует отчеты, содержащие данные о выручке. Зачастую особого интереса они не представляют, разве с точки зрения обновления производителем антирекордов по ключевым финпоказателям, но новый отчет, включающий данные за август, получился очень даже положительным.

В августе этого года суммарный доход HTC составил $23,5 млн. Это на 66,8% больше, чем в июле. Да, в годовом выражении по-прежнему наблюдается спад, он в прошлом месяце он был значительно меньше, чем в последнее время. Если точнее, 47,1%%, а не 70-80%. А если еще вспомнить, что в июне HTC удвоила выручку, показав лучший результат за последние семь месяцев, то очевидный вывод напрашивается сам собой: бизнес HTC демонстрирует явные признаки выздоровления.

Что конкретно помогло компании улучшить основные финансовые показали, точно неизвестно. Но очевидно, что это не смартфоны. Рыночные наблюдатели считают, что результат во многом обусловлен успехами направления виртуальной реальности — продажами устройств как потребительского, так и корпоративного сегмента. Напомним, за последнее время компания вывела на рынок несколько новых VR-гарнитур, включая Vive Pro Eye, Vive Focus, Vive Focus Plus и Vive Cosmos. Как бы там ни было, похоже, что HTC наконец-то удалось вдохнуть в бизнес новую жизнь.

Источник: HTC