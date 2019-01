Обновленная VR-гарнитура HTC Vive Pro Eye получила функцию отслеживания направления взгляда пользователя

На проходящей выставке CES 2019 компания HTC анонсировала новую версию гарнитуры виртуальной реальности Vive Pro, которая получила название Vive Pro Eye. В новинке реализована функция отслеживания глаз пользователя.

Представитель компании отметил, что гарнитура Vive Pro Eye ориентирована на корпоративный рынок. Именно здесь будут наиболее заметны и востребованы преимущества отслеживания глаз. Пользу от такого решения смогут извлечь в отраслях разработки автомобильных технологий, спорта, создания игр.

Благодаря отслеживанию направления взгляда пользователя можно будет использовать выборочный рендеринг. Эта техника позволяет создавать чёткие и реалистичные изображения в направлении взгляда пользователя, но за пределами зоны, куда устремлён взгляд, изображение размывается. Таким образом, требуется меньше вычислительных ресурсов для рендеринга сцены, так как они не используются впустую для тех областей, куда пользователь не смотрит.

#HTCVIVEPROEYE integrates eye tracking natively & will offer greater accessibility, gaze-oriented menu navigation & removing the need for controllers. #HTCVIVE pic.twitter.com/QTAWOgElIW

— HTC VIVE (@htcvive) 7 января 2019 г.