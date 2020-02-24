HTC планирует выпустить свой первый 5G-смартфон на протяжении 2020 года





Несмотря на то, что в последнее время компания HTC больше ассоциируется с гарнитурами виртуальной реальности, она не отказалась от своего бизнеса по выпуску смартфонов.

Руководитель компании Ив Мэтр заявил в одном из последних интервью, что первый смартфон HTC с поддержкой стандарта связи 5G появится в продаже в 2020 году. Он не дал никаких подсказок относительно характеристик. Можно лишь гадать, будет ли флагманское устройство. С учётом того, что MediaTek и Qualcomm имеют процессоры с поддержкой 5G, предназначенные для устройств среднего уровня, нельзя исключать, что HTC может представить свою первую модель с поддержкой 5G именно в этом сегменте. Отметим, компания не выпускала топовых устройств с 2018 года, когда вышла модель U12+.

Ив Мэтр охарактеризовал планы по выпуску смартфона как часть более широкого развития для приложений, поддерживающих 5G, включая виртуальную реальность. Более высокая пропускная способность и низкие задержки, свойственные новому стандарту связи, будут очень полезны для приложений виртуальной реальности, где даже небольшие задержки и сбои могут вызывать разочаровывать (или даже тошноту).

В любом случае, это заявление свидетельствует, что HTC всё ещё заинтересована в рынке смартфонов и продолжает вкладывать средства в их разработку, даже если этот сегмент бизнеса не очень важен с точки зрения финансовых результатов.

Источник: Engadget