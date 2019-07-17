HTC возрождает серию бюджетных смартфонов Wildfire, опубликованы характеристики и качественные рендеры четырех моделей

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Смартфон HTC Wildfire S 2011 года (на фото выше), как известно, стал последним в некогда популярной линейке недорогих смартфонов тайваньского производителя. Сама HTC, которая уже давно переживает тяжелые времена, хотя в последнее время все чаще случаются кое-какие позитивные проблески, несколько лет назад полностью отказалась от бюджетных смартфонов. Судя по всему, после несколько лет отсутствия производитель решил вернуться в сегмент бюджетных смартфонов, возродив некогда популярную линейку Wildfire. Специализирующийся на различного рода утечках ресурс Slashleaks опубликовал официальные рендеры и характеристики четырех смартфонов возрожденной линейки HTC Wildfire: собственно Wildfire, Wildfire E, Wildfire E Plus и Wildfire E1.

Ниже в той же очередности приводит изображения и характеристики каждой из моделей:

HTC Wildfire

Экран — 6,217 дюйма разрешением 1520х720 пикселей; Платформа — MediaTek Helio P23; Память — 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флэш-памяти; Аккумулятор — 3500 мА•ч; Камеры — сдвоенная основная с основным модулем на 18 Мп и дополнительным на 5 Мп, фронтальная с сенсором 16 Мп.

HTC Wildfire E

Экран — 5,45 дюйма разрешением 1440х720 пикселей; Платформа — Spreadtrum SC9863; Память — 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ флэш-памяти; Аккумулятор — 3000 мА•ч; Камеры — сдвоенная основная с основным модулем на 13 Мп и дополнительным на 2 Мп, фронтальная с сенсором 5 Мп.

HTC Wildfire E Plus

Экран — 6 дюйма разрешением 1440 х 720 пикселей; Платформа — MediaTek Helio A22; Память — 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флэш-памяти; Аккумулятор — 3000 мА•ч; Камеры — сдвоенная основная с основным модулем на 13 Мп и дополнительным на 2 Мп, фронтальная с сенсором 5 Мп.

HTC Wildfire E1

Экран — 6 дюйма разрешением 1560х720 пикселей; Платформа — MediaTek Helio A22; Память — 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флэш-памяти; Аккумулятор — 3000 мА•ч; Камеры — основная разрешением 16 Мп и фронтальная с сенсором 8 Мп.

Как видим, как по дизайну, так и по характеристикам это очень бюджетные смартфоны. Получат ли они при этом соответствующие цены, пока вопрос.

Анонс обновленной линейки смартфонов HTC Wildfire ожидается в самое ближайшее время, но точной даты пока нет.

Источник: Slashleaks, 2, 3, 4