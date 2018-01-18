Huawei дразнит технологией сверхбыстрой зарядки, которая позволит заряжать батареи мобильных устройств на 48% за пять минут, но есть нюансы

Лаборатория Watt Laboratory, которая принадлежит Huawei, рассказала о следующем поколении технологии быстрой зарядки, которая позволит заряжать аккумуляторы современных мобильных устройств на 48% всего за 5 минут. Правда, система, которую можно увидеть на демонстрационном ролике ниже, сильно отличается от привычных зарядных устройств и вызывает некоторые вопросы.

Вступительную часть можно смело пропускать, сам момент начинается примерно с 00:50. Что касается нюансов. Во-первых, показанная на видеоролике аккумуляторная батарея гораздо крупнее, чем батареи современных смартфонов. Во-вторых, еще большие вопросов к процессу зарядки, который подразумевает необходимость использования съемной конструкции аккумулятора. Не то чтобы мы были против возвращения съемных аккумуляторов, все как раз наоборот, но насколько практично каждый раз извлекать батарею, чтобы зарядить ее во внешнем устройстве?

Справедливости ради отметим, что над этой технологией Huawei работает уже не первый год и тем, кому технология показалась чересчур знакомой, отвечаем – вам не показалось. Действительно, Huawei впервые рассказывала об этой разработке еще в 2015 году. На Computerworld есть соответствующая заметка-доказательство. Что интересно, в тот раз даже упоминалась емкость батареи устройства-прототипа – 3000 мА•ч (кадр ниже).

В новой версии видео эта важная деталь почему-то упущена. Сама же технология подразумевает необходимость внесения одного существенного улучшения в конструкцию аккумулятора, а именно изменения кристаллической решетки материала анода аккумулятора – присоединения к молекулам графита гетероатомов.

Можно ли воспринимать этот видеоролик как намек на скорую коммерциализацию данной технологии или же это просто очередная демонстрация ради демонстрации перед выставкой MWC 2018? Полагаем, время все расставит на свои места.

Источник: gsmarena