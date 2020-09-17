Huawei MatePad 5G – улучшенная модификация планшета MatePad 10.4 с чипсетом Kirin 820, поддержкой 5G и ценой $785

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Компания Huawei подготовила к выпуску новый высокопроизводительный планшет под названием MatePad 5G. Новинка во многом похожа на MatePad 10.4, но оснащается более производительным чипсетом Kirin 820 (вместо Kirin 810) и предлагает поддержку мобильной связи нового поколения 5G.

Новый чипсет содержит в 2 раза больше производительных ядер Cortex-A76 (четыре вместо двух у предшественника) и более производительное графическое ядро Mali-G57 MP6 (обеспечивает прирост графической производительности на 30%). Чипсет дополнен оперативной памятью объёмом 6 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 128 ГБ. Хранилище можно расширить при помощи стандартной карты памяти microSD.

Новый планшет Huawei MatePad 5G содержит 10,4-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2000×1200 точек. На лицевой панели доступна 8-мегапиксельная камера. Ещё один 8-мегапиксельный модуль расположился на задней панели. По периметру устройства расположены четыре динамика и четыре микрофона. Ёмкость батареи осталась неизменной по сравнению с MatePad 10.4 – 7250 мАч. Однако в новинке поддерживается зарядка большей мощности (22,5 Вт вместо 18 Вт). Полная зарядка занимает 2,5 часа, а за первые 30 минут можно восполнить 30% заряда аккумулятора. Для подзарядки служит порт USB-C. Разъёма для подключения наушников нет, но в комплект поставки включается переходник с Type-C на 3,5 мм. Аппарат работает под управлением оболочки EMUI 10.1 на базе Android 10 без мобильных сервисов Google.

Цена нового планшета Huawei MatePad Pro 5G установлена на уровне $785 (цена MatePad 10.4 в конфигурации 6/128 ГБ памяти, Wi-Fi + LTE на момент анонса составляла $350). Устройство совместимо с существующими аксессуарами, такими как обложка с клавиатурой и стилус M-Pencil.

Источник: gsmarena