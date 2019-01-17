Huawei может столкнуться с обвинениями в краже торговых секретов в США

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Федеральные прокуроры США проводят уголовное расследование в отношении компании Huawei. Она подозревается в краже коммерческой тайны и незаконном присвоении технологий, принадлежащих её американским партнёрам, включая T-Mobile. Расследование находится на завершающей стадии. Оно стало результатом нескольких гражданских исков, направленных против Huawei. Обвинительный акт может появиться в ближайшее время.

Один из этих гражданских исков был предъявлен компанией T-Mobile. В 2017 году присяжные в Сиэтле признали, что Huawei неправомочно использовала технологию, которая используется в роботе T-Mobile Tappy, применяемом для тестирования смартфонов. В конце судебного процесса Huawei отказалась признавать решение суда.

Компания Huawei и Министерство юстиции США пока никак не прокомментировали эту информацию.

Источник: The Verge