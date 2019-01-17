Huawei может столкнуться с обвинениями в краже торговых секретов в США
Федеральные прокуроры США проводят уголовное расследование в отношении компании Huawei. Она подозревается в краже коммерческой тайны и незаконном присвоении технологий, принадлежащих её американским партнёрам, включая T-Mobile. Расследование находится на завершающей стадии. Оно стало результатом нескольких гражданских исков, направленных против Huawei. Обвинительный акт может появиться в ближайшее время.
Один из этих гражданских исков был предъявлен компанией T-Mobile. В 2017 году присяжные в Сиэтле признали, что Huawei неправомочно использовала технологию, которая используется в роботе T-Mobile Tappy, применяемом для тестирования смартфонов. В конце судебного процесса Huawei отказалась признавать решение суда.
Компания Huawei и Министерство юстиции США пока никак не прокомментировали эту информацию.
Источник: The Verge
- В ноябре минувшего года Министерство юстиции США объявило о намерении остановить китайский шпионаж и кражу интеллектуальной собственности. Министерство заявило о сотрудничестве с ФБР, чтобы остановить подобные кражи коммерческой тайны. Также Министерство юстиции заявляло, что будет инициировать гражданские иски, чтобы заблокировать любой экспорт товаров из Китая, созданных по американским образцам.
- В декабре 2018 года финансовый директор Huawei была арестована в Канаде по подозрению в нарушении санкций США в отношении Ирана. Позже её освободили под залог.