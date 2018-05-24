Huawei объединил усилия с китайским производителем дисплеев BOE, чтобы успеть выпустить первый гибкий смартфон в ноябре текущего года

Недавно мы написали о том, что Huawei собирается представить первый в мире сгибаемый смартфон уже в ноябре текущего года, а теперь в сети появились новые доказательства серьезности намерений компании.

Напомним, что весной Huawei получила патент на собственный дизайн смартфона с гибким экраном, в котором используется шарнир, напоминающий аналогичный блок трансформера Microsoft Surface Book в уменьшенном масштабе. При этом ожидалось, что смартфон будет построен на гибком AMOLED-экране производства LG Display, однако новые данные опровергли данное утверждение.

По информации южнокорейских источников, в Huawei решили использовать наработки китайского производителя экранов BOE. Якобы он настолько далеко продвинулся в разработке гибких экранов, что в данный момент с ним сотрудничают сразу два производителя смартфонов, тестирующие четыре смартфона. Так как Samsung и LG скорее всего будут использовать экраны собственной разработки, речь скорее всего идет о Xiaomi, Oppo, Lenovo, ZTE или других китайских компаниях.

Гибкий смартфон Huawei якобы будет построен на 8-дюймовом гибком экране, что позволит ему обойти по размерам дисплея первый сгибаемый смартфон Samsung Galaxy Note 9, которому предрекают 6,3-дюймовый формат. Напомним, что Samsung собирается представить свой первый гибкий смартфон в феврале 2019 года на выставке MWC 2019.

Источник: GSMarena