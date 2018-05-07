Слухи: Первый сгибаемый смартфон Samsung представят в феврале на MWC 2019, а анонс флагмана Samsung Galaxy S10 перенесут на CES 2019 в январе

Из Южной Кореи в последнее время приходит все больше хороших новостей. В этот раз просто обязаны порадоваться те, кто мечтает одним из первых приобрести сгибаемый смартфон. По данным источников из цепочки поставщиков комплектующих, Samsung окончательно запланировал анонс своего первого гибкого смартфона на выставку Mobile World Congress 2019, которая состоится в конце февраля 2019 года в Барселоне.

Согласно инсайдерской информации, компания Samsung предупредила поставщиков комплектующих, что производство необходимых компонентов для гибкого смартфона необходимо начать уже в ноябре текущего года. Параллельно стало известно о том, что в Samsung изменили кодовое имя для данного проекта с Project Valley на Project Winner, что аналитики считают лишним подвтверждением того, что будущий гаджет дорос от этапа прототипа до этапа предсерийного устройства.

В свою очередь анонс очередного флагманского смартфона Samsung Galaxy S10 перенесут с MWC 2019 на CES 2019 (то есть практически на два месяца раньше — с конца февраля на начало января), чтобы избежать распыления внимания со стороны прессы и потенциальных покупателей. Также не исключено, что в Samsung предпочтут не использовать американскую выставку потребительской электроники, а провести отдельное мероприятие, благо такие случаи за последние годы далеко не редкость.

Напомним, что недавно мы рассказывали о сгибаемом смартфоне Samsung в дизайне Galaxy Note 8, но с шарниром посредине и еще одним внешним экраном. По некоторым данным, в перспективе компания может представить не один, а два сгибаемых смартфона — в формате «раскладушки» (in-folding design) и «записной книжки» (out-folding design).

Источник: GSMarena