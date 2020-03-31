Huawei P40 Pro стал очередным лучшим камерофоном по версии DxOMark





Сервис DxOMark протестировал новый смартфон Huawei P40 Pro и сразу же возвёл его на пьедестал короля мобильной фотографии. По мнению обозревателей DxOMark, эта модель обладает лучшими на рынке камерами, как основной, так и фронтальной. Основная камера новинки установила новый рекорд рейтинга, набрав 128 баллов. Предыдущие лучшие камеры смартфонов демонстрировали результат в диапазоне 121-124 баллов. Подробно ознакомиться с характеристиками камеры смартфона можно в одном из предыдущих материалов.

Что касается фотографических возможностей камеры Huawei P40 Pro, то она набрала 140 баллов, и это также новый рекорд. Устройство демонстрирует «безупречную производительность во всех подкатегориях» и набирает либо максимальный балл в отдельных видах тестов, либо близко к лидирующей позиции. Камера включает два телефото модуля, и они работают просто здорово, если верить DxOMark. Камера демонстрирует отличное качество изображения при любом уровне увеличения.

Камера смартфона Huawei P40 Pro набрала 105 баллов в тесте записи видео, и это очередной лучший результат. В каждом тесте на качество записи видео камера была либо лучшей, либо одной из лучших. Отмечается отличная работа автофокуса во время записи видео благодаря 100-процентному охвату пикселей системой фокусировки. Фактически, автофокус для фотографий и видео оказался лучшим в своем классе.

Фронтальная камера также выделилась в лучшую сторону на фоне конкурентов, продемонстрировав результат в 103 балла. Благодаря наличию инфракрасного сенсора камера обеспечивает «особенно впечатляющее» боке при съёмке автопортретов. И ещё отличным дополнением фронтальной камеры стала система автоматической фокусировки, хотя обычно в таких камерах применяется фиксированный фокус, даже во флагманских моделях. Правда, автофокус работает не идеально, особенно в случае использования селфи-моноподов, когда камера находится далеко от лица.

Запись видео на фронтальную камеру Huawei P40 Pro оценена в 95 баллов, и это снова лучший результат среди всех протестированных устройств. Камера опережает конкурентов в большинстве категорий тестов, хотя при съёмке в условиях темноты она проявила себя не лучшим образом.

Более подробно изучить результаты тестирования основной и фронтальной камер смартфона Huawei P40 Pro можно на сайте сервиса DxOMark. Теперь осталось дождаться тестирования модели P40 Pro+, у которой ещё более продвинутая камера.

Источник: gsmarena