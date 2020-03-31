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Huawei P40 Pro стал очередным лучшим камерофоном по версии DxOMark

Huawei P40 Pro стал очередным лучшим камерофоном по версии DxOMark

Huawei P40 Pro стал очередным лучшим камерофоном по версии DxOMark


Сервис DxOMark протестировал новый смартфон Huawei P40 Pro и сразу же возвёл его на пьедестал короля мобильной фотографии. По мнению обозревателей DxOMark, эта модель обладает лучшими на рынке камерами, как основной, так и фронтальной. Основная камера новинки установила новый рекорд рейтинга, набрав 128 баллов. Предыдущие лучшие камеры смартфонов демонстрировали результат в диапазоне 121-124 баллов. Подробно ознакомиться с характеристиками камеры смартфона можно в одном из предыдущих материалов.

Что касается фотографических возможностей камеры Huawei P40 Pro, то она набрала 140 баллов, и это также новый рекорд. Устройство демонстрирует «безупречную производительность во всех подкатегориях» и набирает либо максимальный балл в отдельных видах тестов, либо близко к лидирующей позиции. Камера включает два телефото модуля, и они работают просто здорово, если верить DxOMark. Камера демонстрирует отличное качество изображения при любом уровне увеличения.

DxOMark: камеры смартфона Huawei P40 Pro продемонстрировали лучшие результаты за всё время тестирования

Камера смартфона Huawei P40 Pro набрала 105 баллов в тесте записи видео, и это очередной лучший результат. В каждом тесте на качество записи видео камера была либо лучшей, либо одной из лучших. Отмечается отличная работа автофокуса во время записи видео благодаря 100-процентному охвату пикселей системой фокусировки. Фактически, автофокус для фотографий и видео оказался лучшим  в своем классе.

Фронтальная камера также выделилась в лучшую сторону на фоне конкурентов, продемонстрировав результат в 103 балла. Благодаря наличию инфракрасного сенсора камера обеспечивает «особенно впечатляющее» боке при съёмке автопортретов. И ещё отличным дополнением фронтальной камеры стала система автоматической фокусировки, хотя обычно в таких камерах применяется фиксированный фокус, даже во флагманских моделях. Правда, автофокус работает не идеально, особенно в случае использования селфи-моноподов, когда камера находится далеко от лица.

DxOMark: камеры смартфона Huawei P40 Pro продемонстрировали лучшие результаты за всё время тестирования

Запись видео на фронтальную камеру Huawei P40 Pro оценена в 95 баллов, и это снова лучший результат среди всех протестированных устройств. Камера опережает конкурентов в большинстве категорий тестов, хотя при съёмке в условиях темноты она проявила себя не лучшим образом.

Более подробно изучить результаты тестирования основной и фронтальной камер смартфона Huawei P40 Pro можно на сайте сервиса DxOMark. Теперь осталось дождаться тестирования модели P40 Pro+, у которой ещё более продвинутая камера.

Источник: gsmarena

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