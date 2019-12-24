Huawei запускает открытый бета-тест Huawei Mobile Services, которые должны будут заменить в смартфонах компании сервисы Google





Компания Huawei активно готовится к отказу от использования сервисов Google и полному переводу своих смартфонов на использование собственной программной инфраструктуры. Мы уже знаем, что компания привлекает к сотрудничеству индийских разработчиков, чтобы те создали аналоги приложениям Google и наполнили контентом магазин приложений Huawei App Gallery (альтернатива Google Play Store). Запустить аналоги приложений планируется уже до конца текущего года.

Кроме того, Huawei намерена заменить сервисы Google собственными сервисами Huawei Mobile Services. И этот проект также уже находится на финишной прямой. Компания уже приступает к тестированию Huawei Mobile Services в Китае. Она начала привлекать пользователей, желающих принять участие в открытом бета-тесте. Для теста предлагаются два программных продукта: непосредственно Huawei Mobile Services (HMS) и HMS Core Test.

HMS — это пакет инструментов, готовый к последующему использованию разработчиками аналогично тому, как они работают с сервисами Google. Этот компонент является одним из краеугольных камней собственных версий операционных систем HarmonyOS и сборок Android без компонентов Google, таких как EMUI 10. Мобильные сервисы Google предлагают ряд API, необходимых для реализации многих привычных функций, таких как геолокация, обмен сообщений, осуществление платежей и т.д. Разработчики могут воспользоваться уже готовыми компонентами, чтобы не создавать их с нуля и включать их в код каждого своего приложения. Если же нужные мобильные сервисы на устройстве не установлены, то приложения не смогут нормально работать. Чтобы избежать проблем с работой приложений на своих смартфонах, Huawei и разрабатывает альтернативные мобильные сервисы – Huawei Mobile Services.

В тестовой версии HMS исправлены некоторые известные проблемы и повышена производительность. Доработаны компоненты, отвечающие за функционирование учётных записей Huawei, приложений, внутренние платежи, уведомления, кошелёк и др. Также повышена стабильность работы HMS. HMS Core Test — это модель установки и загрузки приложений для магазина приложений, которая объединяет шесть базовых сервисов HMS.

Отметим, у Huawei были некоторые из необходимых компонентов (учётные записи пользователей, магазин приложений, система платежей), которые позволяли обходиться без сервисов Google на китайском рынке. Но сейчас задача состоит в том, чтобы сделать то же самое (с дополнениями и улучшениями) в глобальном масштабе.

Источник: gizchina, ithome