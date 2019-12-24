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«Пользователи не заметят разницы». Huawei до конца года планирует запустить альтернативы популярным приложениям Google

«Пользователи не заметят разницы». Huawei до конца года планирует запустить альтернативы популярным приложениям Google

«Пользователи не заметят разницы». Huawei до конца года планирует запустить альтернативы популярным приложениям Google


Из-за ограничений, наложенных на Huawei, компания лишилась доступа к сервисам Google, и теперь она не может устанавливать на свои смартфоны такие популярные приложения как Google Maps, Google Drive и Gmail. Тем не менее, китайский гигант не намерен сдаваться и занялся поиском альтернатив этим программным продуктам. Как стало известно, компания привлекла индийских разработчиков, чтобы те создали собственные альтернативы Huawei популярным приложениям Google.

Как заявил генеральный директор Huawei и Honor India Чарльз Пэн, у компании есть собственные сервисы Huawei Mobile Services, и теперь она пытается создать мобильную экосистему.

«Большинство ключевых приложений, таких как навигация, платежи, игры и обмен сообщениями, будут готовы к концу декабря», — добавил руководитель.

Экосистема приложений Google достаточно обширна, и Huawei хочет создать полноценную альтернативу. В частности, компания планирует создать собственные альтернативные версии приложениям Google Play Games, Google Maps, Gmail, Google Pay, YouTube и Google Play Store. Также руководитель Huawei и Honor India заявил, что компания намерена создать комплексную бизнес-модель с разработчиками, поставщиками контента и сервисов.

Несмотря на то, что по словам Чарльза Пэна, следующий смартфон Honor всё ещё будет поставляться с Google Services, бренд в настоящее время ведёт переговоры с разработчиками 150 лучших приложений Индии. Цель переговоров – добавить все эти популярные приложения в Huawei App Gallery (альтернатива Google Play Store).

Источник: gsmarena

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