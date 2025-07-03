Худший кошмар Доктора Дума: сериал «Железное сердце» представил злодея, которого фаны Marvel ждали годами

Сериал «Железное сердце» наконец-то сделал то, чего фанаты Marvel ждали со времен «ВандаВижен».

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На днях сериал «Железное сердце» выпустил свой финальный эпизод на Disney+, вместе с тем представив одну из самых страшных сущностей в истории Marvel Comics, которая наделила Капюшона / Паркер Роббинс (Энтони Рамос) своими силами — Мефисто, которого сыграл Саша Барон Коэн.

Мефисто — это, по сути, демон, который правит над страждущими душами в собственном адском царстве, что делает его практически бессмертным, в определенном смысле. Он дал Паркеру возможность стать невероятно богатым в обмен на душу, которая медленно высасывалась в то время, как черные вены распространялись по телу. Рири Уильямс (Доминик Торн) так же в конце концов приняла помощь Мефисто, чтобы вернуть своего друга из мертвых, и, похоже, что один из самых страшных злодеев Marvel таким образом остался с нами и в дальнейшем.

Можно предположить, что Рири появится в «Мстители: Судный день», а после того, как те самые черные вены начали покрывать ее руки, то и без Мефисто в новом фильме не обойтись. Это плохая новость для Доктора Дума (Роберт Дауни-младший), поскольку в комиксах Мефисто играл с ним в болезненные психологические игры, заставляя смотреть как пытают его мать в аду. Стало интереснее, да?

Фаны Marvel требовали привлечь персонажа со времен, когда Ванда Максимофф начала играть с темной магией, и, кажется, босс студии Кевин Файги разделял этот энтузиазм. Мефисто Коэна рассматривали для роли в «Это все Агата», также ходили слухи, что он выступит главным злодеем в будущем «Человек-паук: Совершенно новый день».

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«Я узнала об этом посреди съемок», — рассказывала Торн Variety. «Поэтому, когда мне дали правильное имя в сценарии, я подумала: «Ого, тот парень с Reddit! Тот парень, о котором ходили слухи. Он снимается в этом шоу? Ладно, вы серьезно!»».

Напомним, что «Железное сердце» — это сериал о некой девичьей версии Тони Старка, подростке-изобретательнице, которая настроена создать собственные идеальные железные доспехи. Чинака Ходж («Клуб полуночников») адаптировала сценарий по комиксам Брайана Майкла Бендиса и Майка Деодато, режиссерами выступили Сэм Бейли и Анджела Барнс, а исполнительным продюсером — Райан Куглер (Куглер режиссировал фильм «Черная пантера: Ваканда навсегда», в котором впервые дебютировала персонажка Торн). На данный момент для просмотра доступны все 6 эпизодов шоу.

Что касается «Мстители: Судный день», то фильм под руководством братьев Руссо выйдет уже в декабре 2026 года. Подробностей о сюжете нет, но некоторые подсказки можно найти в огромном актерском состав и небольшом количестве закулисных кадров.

Источник: GamesRadar, Kotaku, Variety