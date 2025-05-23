Marvel перенесла релиз «Мстители: Судный день» на 7 месяцев — фильм выйдет в один день с «Дюна 3»

Будущие фильмы о «Мстителях» придется ждать немного дольше.

Согласно Variety, Marvel перенесла релиз «Судного дня» на 18 декабря 2026 года (с 1 мая 2026-го), а «Тайных войн» — на 17 декабря 2027 года (с 7 мая 2027-го).

Изменения происходят в рамках «масштабной» реорганизации графика проектов Disney и примечательно, что некоторые из неанонсированных фильмов Marvel вообще изъяли из перечня (например, 13 февраля 2026 года для «фильма без названия») или же заменили на ленты Disney (6 ноября 2026 и 5 ноября 2027).

Из интересного: «Мстители: Судный день» и «Человек-паук: Совершенно новый день» теперь являются единственными лентами Marvel, которые выйдут в 2026 году, а дата выхода первой фактически совпадает с ожидаемым релизом «Дюна 3» Дени Вильнёва или «Хроник Нарнии» Греты Гервиг. Следует также отметить, что новый декабрьский календарь для «Мстителей» совпадает с тем же периодом 2021 года, когда стартовал «Человек-паук: Нет пути домой», который стал одним из самых кассовых фильмов франшизы с заработками в $1,9 млрд.

Собственно сокращение количества релизов совпадает с обновленной стратегией Marvel / Disney, которые после ряда разочарований в последние годы решили сосредоточиться на качестве, а не на количестве.

«Судный день» и «Тайные войны» — это новые масштабные проекты Marvel, которые возвращают Роберта Дауни-младшего в MCU в новой роли, злодея Доктора Дума, а также привлекают множество новых и старых персонажей, среди которых «Громовержцы», «Фантастическая четверка» и даже «Люди Икс». Производство первого сейчас в самом разгаре, и время от времени в сети появляются утечки со съемок, которые несколько намекают на сюжет: последние раскрыли такие места действий как Латверия (заснеженная родина Дума) и Мадрипур, который свидетельствует о возвращение антагонистки сериала «Сокол и Зимний солдат».

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Обе ленты срежиссируют братья Руссо («Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал») по сценариям ветерана MCU Стивена Макфили.

Напомним, что изначально первый из новых фильмов о Мстителях должен был получить подзаголовок «Династия Канга» и сосредоточиться на противостоянии команды супергероев персонажу Джонатана Мейджорса. Однако студия распрощалась с актером из-за обвинений в домогательстве и нападении, а нового злодея разглядели в Дауни, который долгое время играл Железного Человека. Ранее Marvel представила 25+ актеров фильма в странном 5-часовом тизере, который собрал рекордные для прямых трансляций студии просмотры. Вторую «партию» персонажей обещают выдать в ближайшее время, поэтому возможно мы увидим не озвученных ранее Криса Эванса в роли Кочевника и доктора Стрэнджа Бенедикта Камбербэтча.