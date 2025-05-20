Утечка со съемок «Мстители: Судный день» показала знаковую локацию MCU — с намеком на возвращение «старой» злодейки

Новое видео со съемочной площадки фильма «Мстители: Судный день» намекает на появление знакового места MCU — Мадрипура, а с ним и на возвращение антагонистки сериала «Сокол и Зимний солдат».

В комиксах Мадрипур — это островной город-государство в Юго-Восточной Азии, где обитают различные злодеи. Определенный период там провел и Росомаха, однако в экранизациях Marvel место дебютировало именно в сериале «Сокол и Зимний солдат» 2021 года и было тесно связано с персонажкой Шэрон Картер (Эмили Ванкэмп).

Шэрон Картер является бывшим агентом ЦРУ и племянницей основательницы S.H.I.E.L.D. Пэгги Картер. В фильмах «Первый мститель: Другая война» и «Первый мститель: Противостояние» она помогает Стиву Роджерсу и нарушает закон, из-за чего вынуждена сбежать, тогда как в сериале «Сокол и Зимний солдат» персонажка скрывается в Мадрипуре. Именно Картер помогает Сэму Уилсону и Баки Барнсу найти ученого, который воссоздал сыворотку суперсолдата, но очевидно преследует собственные цели. В конце оказывается, что она и является загадочным «королем» Мадрипура Power Broker и новой антагонисткой, играющей на два фронта.

Очевидно появление Мадрипура в «Мстители: Судный день» просто не может игнорировать историю Картер, так что возможно мы увидим продолжение сюжетной арки персонажки. Хотя о присоединении Эмили Ванкэмп на презентации актеров не объявляли, это может произойти в ближайшее время — поскольку в Marvel намекали, что ранее представленые 25+ персонажей на 5-часовом стриме, это еще не все.

Съемки фильма в настоящее время проходят в Великобритании, так что мы уже видели несколько закулисных кадров, которые среди прочего намекали, что по крайней мере часть действия будет происходить в Латверии — заснеженной Родине Доктора Дума, которого в фильме сыграет бывший Железный Человек Роберт Дауни-младший.

Напомним, что студия запланировала сразу две новые ленты о Мстителях и, кроме «Судного дня», выпустит прямое продолжение под названием «Тайные войны» — обе будут режиссировать братья Руссо («Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал») по сценариям ветерана MCU Стивена Макфили. «Судный день» дебютирует в кинотеатрах 1 мая 2026 года, а «Тайные войны» выйдут через год 7 мая.

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Источник: Games Radar, IGN