Хуже вейпа: созданная ИИ операционная система не смогла запустить Doom и подключиться к интернету

Олександр Федоткін

Гірша за вейп: створена ШІ операційна система не змогла запустити Doom та підключитись до інтернету

ИИ умудрился создать операционную систему, однако результат оказался неутешительным. ОС Vib-OS по результатам 9 тестов набрала 5 баллов. Однако она не смогла подключиться к интернету и запустить Doom, а также не понимала базовые команды терминала.


Техноблогер Tirimid, который проводил проверку, отмечает, что многоархитектурная Vib-OS v2.2.1 с полным графическим интерфейсом оказалась сложной в установке и содержала большое количество ошибок, некоторые из них были довольно странными, а некоторые — вполне серьезными. Система не смогла запустить Doom.

Гірша за вейп: створена ШІ операційна система не змогла запустити Doom та підключитись до інтернету
Tirimid/YouTube

Tirimid отмечает, что ресурсы Vib-OS на GitHub указывают, что ОС стремится охватить все аспекты полезной современной операционной системы. В описании утверждается, что пользовательская Unix-подобная ОС имеет собственное ядро, современный графический пользовательский интерфейс, вдохновленный macOS, полноценный сетевой стек TCP/IP и виртуальную файловую систему VFS. Она также нативно работает на реальных ПК, таких как Raspberry Pi 4/5, ПК x86_64 и Apple Silicon, а также эмуляторах типа QEMU

Техноблогер тестировал ОС на Linux x86, совместимость с которой была подтверждена. Тесты показали, что Vib-OS все еще нуждается в ряде исправлений, чтобы стать по-настоящему рабочей. Проблемы с установкой привели к серии сбоев. За несколько часов Tirimid все же удалось запустить систему.


Vib-OS запускается с привычным рабочим столом, который отображает файловый менеджер, терминал, центральную панель приложений внизу экрана и несколько значков состояния, например сетевое соединение и время. Однако попытка подключиться к интернету оказалась неудачной. Оказалось, что функция «Создать папку» и контекстное меню в файловом менеджере не работают. Приложение «Блокнот» не загружается и не сохраняет файлы, а также не распознает ввод с помощью клавиш со стрелками. Поддержка Python отсутствует, хотя на GitHub утверждалось обратное.

Игры либо не установлены, либо работают некорректно. Калькулятор не работает при использовании экранной клавиатуры, однако при вводе данных с физической клавиатуры работает нормально за исключением десятичных знаков. Приложение «Часы» не обновляется, если не кликать по иконке. К тому же отображаемое время не совпадает с системным временем в строке состояния. Приложение «Браузер» оказалось программой для просмотра изображений.

Гірша за вейп: створена ШІ операційна система не змогла запустити Doom та підключитись до інтернету
Типичный сбой/Tirimid/YouTube

ОС должна была бы поддерживать Doom. В файле с инструкциями указывается, что классический Doom работает в нативном режиме с полной поддержкой графики, ввода и звука. Также утверждалось, что система уже содержит Doom. Однако нажатие на соответствующий значок игры ни к чему не привело. Не сумев запустить Doom, ютубер запустил установленную версию Snake, однако она также имела серьезные проблемы с обновлением экрана, а нормальный темп игры не поддерживался.

Создатель Vib-OS — разработчик Джиджо Джон не указывает, какую именно модель ИИ использовал при создании ОС и как именно вел разработку. В файле readme он признает, что у браузера нет собственного HTTP-движка, а данные хранятся только в ОЗУ.

Разработчик также добавил, что видео Tirimid посвящено преимущественно тестированию на «86 64», на которой ОС работает с ошибками, о чем упоминается в readme. По его словам, негативный характер видео создавался преимущественно для увеличения просмотров. Он заявляет, что наилучшим образом протестировать его Vib-OS можно с помощью QEMU на Mac. 

Ранее мы писали, что инженер, уволенный из Meta, научил собаку «вайбкодить» видеоигры с помощью Claude Code. ChatGPT 5.3 Codex стер жесткий диск вайбкодера одним фальшивомонетчиком.

Изнанка вайб-кодинга: программисты-няньки, индустрия исправления ошибок и вредоносное ПО в коде тайком от авторов

Источник: Tom’sHardware

