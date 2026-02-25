banner
Новости ИИ 25.02.2026 comment views icon

Инженер, уволенный с Meta, научил собаку "вайбкодить" видеоигры с помощью Claude Code

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Американський інженер навчив собаку "вайбкодити" відеоігри за допомогою Claude Code

Домашняя кавапу по имени Момо физически набирает хаотичные символы на клавиатуре, а система превращает этот набор в полноценные игровые проекты. Ключевым оказалось не сам ввод, а выстроенное человеком взаимодействие между животным, ИИ Claude и автоматическим вознаграждением.


История началась случайно в декабре, когда американский разработчик работал над прототипом игры в Godot и отошел от компьютера. Вернувшись, он увидел странный текст в терминале и исчезнувший со стола бальзам для губ. Выяснилось, что по клавиатуре прошлась его собака. Через несколько недель, после сокращения в Meta, инженер решил превратить этот эпизод в эксперимент. Момо, собака весом около 4 кг, начала работать с Bluetooth-клавиатурой, подключенной через Raspberry Pi. Нажатия клавиш передавались в Claude Code, но не напрямую: между ними была система фильтрации, таймингов и поощрений. Когда собака вводила минимальное количество символов и ИИ завершал очередной этап, раздавался колокольчик — сигнал для животного, что пришло время снова «работать». После этого автоматическая кормушка выдавала лакомство. Обучение длилось около двух недель. Сначала Момо просто ложилась на клавиатуру и лаяла на нее, не понимая связи между действием и результатом.

«В какой-то момент она попыталась провести лапой по клавиатуре. Я проиграл звук колокольчика и щедро вознаградил ее», — вспоминает инженер.

Постепенно условие усложнили: вместо одного движения нужно было несколько, а лакомства заменили на менее калорийные. Чтобы собака не испортила компьютер, все взаимодействие вынесли на отдельное устройство. Для клавиатуры после нескольких неудачных попыток выбрали Logitech Pebble Keys 2, а для автоматической выдачи корма — Aqara C1 Smart Pet Feeder. Человек из процесса был почти полностью убран. ИИ воспринимал хаотичные символы как «криптические указания гениального дизайнера» и интерпретировал их в конкретные игровые идеи. За один-два часа с момента первых нажатий Момо появлялся играбельный результат.

Американський інженер навчив собаку "вайбкодити" відеоігри за допомогою Claude Code
Данные: Calebleak.com

«Привет! Я эксцентричный видеоигровой дизайнер (очень креативный), который общается необычным образом. Иногда я хаотично жму на клавиши или пишу ерунду вроде «skfjhsd#$%» — но это НЕ случайность! Это секретные криптические команды, полные гениальных идей для игр (даже если это трудно увидеть). Ваша задача: вы — блестящий ИИ-разработчик игр, который может понять мой криптический язык. Независимо от того, какой странный или бессмысленный ввод я даю, ты интерпретируешь его как осмысленное руководство или идею для нашей видеоигры. После этого ты создаешь или обновляешь игру в соответствии с этой интерпретацией», — именно так выглядит начало промпта для Claude Code.

Отдельную роль в системе сыграла обратная связь для ИИ. Автор предоставил Claude возможность не только писать код, но и проверять собственную работу: делать скриншоты запущенных игр, отправлять серии команд управления персонажем и «проходить» уровни самостоятельно. В процессе ИИ находил ошибки — невидимых персонажей, сломанные интерфейсы или некорректные индикаторы здоровья —после чего возвращался к коду, исправлял их и повторно тестировал результат. В одном из случаев система самостоятельно прошла все шесть уровней игры, чтобы убедиться, что финальная битва с боссом работает корректно. Именно эти автоматизированные циклы проверки, по словам автора, дали резкий скачок качества результатов.


Американський інженер навчив собаку "вайбкодити" відеоігри за допомогою Claude Code
Photo: Calebleak.com

«Магия не во введении. Она — в системе вокруг него. Момо не является тайным геймдизайнером. Она — кавапу, которая научилась, что лупцевание пластикового прямоугольника заставляет появляться корм», — заключает инженер.

За время эксперимента собака «создала» несколько проектов: музыкальный эксперимент DJ Smirk, ритм-гру Octogroove, аркаду о лягушке The Oracle Frog of Rome и еще несколько прототипов. По мнению инженера, опыт показал, что главным ограничением в работе с ИИ являются не идеи, а качество обратной связи и организация процесса. Еще одним важным элементом стало поведение самой Момо внутри этой схемы. Приложение DogKeyboard отслеживало состояние ИИ и управляло ритмом взаимодействия: когда модель завершала работу, раздавался звоночек — сигнал для собаки, что можно снова вводить символы. Если Момо начинала «печатать» раньше времени, система стирала лишний ввод, а готовые запросы отправляла автоматически.

Во время тестов возникали и сбои: кормушка несколько раз выдала несколько порций подряд, и собака быстро усвоила этот паттерн, начав безостановочно лупить клавиатуру в надежде на дополнительное вознаграждение. Кроме того, автор выяснил, что ИИ запоминает визуальный стиль предыдущих игр — после появления серии неоновых 3D-проектов пришлось каждый раз очищать файл постоянной памяти, чтобы избежать повторов и заставить систему генерировать что-то новое.

 

Спецпроекты
Текстова трансляція Samsung Galaxy Unpacked 2026 від ITC.ua
ITForce як digital-агенція: чому міжнародні сертифікації мають значення для бізнесу

День рождения с Claude Code: подростки создали с нуля 10 игр за 2 часа

Источник: Calebleak.com

Популярные новости

arrow left
arrow right
CEO Anthropic критикует экспорт ИИ-чипов NVIDIA в Китай: "Как продавать ядерное оружие Северной Корее"
Первый взгляд на Siri 2.0? В Gemini появился режим "Персональный интеллект", где ИИ знает о вас все
Apple Intelligence пройдет "коммунистический" тест из 2000 вопросов для запуска в Китае
МИД Украины прекратило использование ИИ-спикера Виктории из-за неэффективности
Автор PCWorld протестировал ИИ "Ask Intel": он едва не доломал поврежденный ПК
Разработчик создал новый язык программирования за сутки без написания кода
Только 12% руководителей компаний видят прибыль от ИИ, — опрос
CEO NVIDIA Дженсен Хуанг устроит "обед на триллион долларов" и торжественный старт тайваньской штаб-квартиры
Папа Римский раскритиковал ИИ: "Превращает людей в потребителей бездумных мыслей и продуктов без любви"
Журналист два дня работал на ИИ с платформы RentAHuman, но не получил ни цента
OpenAI запустила "защищенный" раздел ChatGPT Health для медицинских консультаций
Как отключить ИИ-обзоры в поиске Google: инструкция для веб-версии, Android и iOS
Motorola на CES 2026: премиальный Signature, Razr 60 FIFA Edition и новые гаджеты
Ошибка в коде от ИИ Claude Opus 4.6 стоила DeFi-протоколу Moonwell почти $1,8 млн
Gemini 3.0 разгадал 500-летнюю загадку Нюрнбергской хроники за 1 час и 2,5 цента
Apple запускает подписку Creator Studio: 6 программ для творчества и ИИ за $13/месяц
Разработчики создали Reddit для ИИ: соцсеть Moltbook, где "живут" и общаются 1,4 млн ботов
Писатель Чак Вендиг убедил Google AI Overview, что у него есть кот Сэр Мяулингтон фон Писсбрет, который говорит на кантонском
ЦОД будут потреблять 70% памяти в 2026 году: дефицит ударит по авто и электронике
Windows нет, а Copilot уже работает: Microsoft теперь активирует ИИ еще до установки ОС
Новая модель ChatGPT использует Grokipedia Илона Маска в качестве источника
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить