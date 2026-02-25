Инженер, уволенный с Meta, научил собаку "вайбкодить" видеоигры с помощью Claude Code

Домашняя кавапу по имени Момо физически набирает хаотичные символы на клавиатуре, а система превращает этот набор в полноценные игровые проекты. Ключевым оказалось не сам ввод, а выстроенное человеком взаимодействие между животным, ИИ Claude и автоматическим вознаграждением.





История началась случайно в декабре, когда американский разработчик работал над прототипом игры в Godot и отошел от компьютера. Вернувшись, он увидел странный текст в терминале и исчезнувший со стола бальзам для губ. Выяснилось, что по клавиатуре прошлась его собака. Через несколько недель, после сокращения в Meta, инженер решил превратить этот эпизод в эксперимент. Момо, собака весом около 4 кг, начала работать с Bluetooth-клавиатурой, подключенной через Raspberry Pi. Нажатия клавиш передавались в Claude Code, но не напрямую: между ними была система фильтрации, таймингов и поощрений. Когда собака вводила минимальное количество символов и ИИ завершал очередной этап, раздавался колокольчик — сигнал для животного, что пришло время снова «работать». После этого автоматическая кормушка выдавала лакомство. Обучение длилось около двух недель. Сначала Момо просто ложилась на клавиатуру и лаяла на нее, не понимая связи между действием и результатом.

«В какой-то момент она попыталась провести лапой по клавиатуре. Я проиграл звук колокольчика и щедро вознаградил ее», — вспоминает инженер.

Постепенно условие усложнили: вместо одного движения нужно было несколько, а лакомства заменили на менее калорийные. Чтобы собака не испортила компьютер, все взаимодействие вынесли на отдельное устройство. Для клавиатуры после нескольких неудачных попыток выбрали Logitech Pebble Keys 2, а для автоматической выдачи корма — Aqara C1 Smart Pet Feeder. Человек из процесса был почти полностью убран. ИИ воспринимал хаотичные символы как «криптические указания гениального дизайнера» и интерпретировал их в конкретные игровые идеи. За один-два часа с момента первых нажатий Момо появлялся играбельный результат.

«Привет! Я эксцентричный видеоигровой дизайнер (очень креативный), который общается необычным образом. Иногда я хаотично жму на клавиши или пишу ерунду вроде «skfjhsd#$%» — но это НЕ случайность! Это секретные криптические команды, полные гениальных идей для игр (даже если это трудно увидеть). Ваша задача: вы — блестящий ИИ-разработчик игр, который может понять мой криптический язык. Независимо от того, какой странный или бессмысленный ввод я даю, ты интерпретируешь его как осмысленное руководство или идею для нашей видеоигры. После этого ты создаешь или обновляешь игру в соответствии с этой интерпретацией», — именно так выглядит начало промпта для Claude Code.

Отдельную роль в системе сыграла обратная связь для ИИ. Автор предоставил Claude возможность не только писать код, но и проверять собственную работу: делать скриншоты запущенных игр, отправлять серии команд управления персонажем и «проходить» уровни самостоятельно. В процессе ИИ находил ошибки — невидимых персонажей, сломанные интерфейсы или некорректные индикаторы здоровья —после чего возвращался к коду, исправлял их и повторно тестировал результат. В одном из случаев система самостоятельно прошла все шесть уровней игры, чтобы убедиться, что финальная битва с боссом работает корректно. Именно эти автоматизированные циклы проверки, по словам автора, дали резкий скачок качества результатов.





«Магия не во введении. Она — в системе вокруг него. Момо не является тайным геймдизайнером. Она — кавапу, которая научилась, что лупцевание пластикового прямоугольника заставляет появляться корм», — заключает инженер.

За время эксперимента собака «создала» несколько проектов: музыкальный эксперимент DJ Smirk, ритм-гру Octogroove, аркаду о лягушке The Oracle Frog of Rome и еще несколько прототипов. По мнению инженера, опыт показал, что главным ограничением в работе с ИИ являются не идеи, а качество обратной связи и организация процесса. Еще одним важным элементом стало поведение самой Момо внутри этой схемы. Приложение DogKeyboard отслеживало состояние ИИ и управляло ритмом взаимодействия: когда модель завершала работу, раздавался звоночек — сигнал для собаки, что можно снова вводить символы. Если Момо начинала «печатать» раньше времени, система стирала лишний ввод, а готовые запросы отправляла автоматически.

Во время тестов возникали и сбои: кормушка несколько раз выдала несколько порций подряд, и собака быстро усвоила этот паттерн, начав безостановочно лупить клавиатуру в надежде на дополнительное вознаграждение. Кроме того, автор выяснил, что ИИ запоминает визуальный стиль предыдущих игр — после появления серии неоновых 3D-проектов пришлось каждый раз очищать файл постоянной памяти, чтобы избежать повторов и заставить систему генерировать что-то новое.

Источник: Calebleak.com