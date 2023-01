Хит The Weeknd «Blinding Lights» стал самой популярной песней в истории Spotify

Песня The Weeknd Blinding Lights обогнала Эда Ширана и стала самой прослушиваемой песней Spotify за все время. По данным @chartdata, хит 2019 года сейчас насчитывает 3,332 млрд прослушиваний в сервисе, немного опережая предыдущего лидера Shape Of You. Эти две песни являются единственными, преодолевшими рубеж в 3 млрд прослушиваний на платформе.

.@theweeknd‘s «Blinding Lights» is now the #1 most streamed song in Spotify history, surpassing @edsheeran‘s «Shape of You» (3.332 billion). — chart data (@chartdata) December 31, 2022

К концу 2021 года песня Blinding Lights также официально стала самым популярным синглом Billboard Hot 100 за всё время. Песня, вошедшая в альбом After Hours и выпущенная в конце 2019 года, провела в чартах более 100 недель. За это время она установила новый рекорд по количеству недель в рейтинге Top Five (43 недели), в Top 10 (57 недель) и Top 40 (86 недель).

happy new years to blinding lights. the most streamed song of all time tonight @Spotify pic.twitter.com/kNL0X6zK2o — The Weeknd (@theweeknd) December 31, 2022

The Weeknd поделился скриншотами из клипа на песню Blinding Lights, написав: «Счастливый Новый год для Blinding Lights. Песня с наибольшим количеством прослушиваний за всё время на этот вечер».

Отметим, клип на песню Blinding Lights вышел в сервисе YouTube около 2 лет назад и на сегодня он насчитывает 662 млн просмотров.

