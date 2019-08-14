И Facebook тоже. Соцсеть нанимала подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений пользователей Messenger





Компания Facebook нанимала сторонних подрядчиков, чтобы те расшифровывали голосовые сообщения пользователей Facebook Messenger. Сначала об этом написал Bloomberg со ссылкой на своих информаторов, после чего Facebook в официально заявлении подтвердила эти данные.

В Facebook поспешили заявить, что отказалась от этой практики в начале августа 2019 года — после того, как то же самое сделали Apple и Google. В компании объяснили, что подрядчики проверяли, правильно ли алгоритмы искусственного интеллекта, задействованные в работе службы, понимал голосовые сообщения пользователей. При этом в Facebook подчеркнули, что передавали аудиосообщения только тех пользователей, согласившихся на расшифровку речи в Facebook Messenger.

В то же время Bloomberg отмечает, что соцсеть нигде не предупреждает пользователей о том, что третьи лица могут прослушивать их голосовые сообщения. По крайней мере, не делала это явным образом. В политике конфиденциальности сказано, что Facebook предусматривает сбор «контента, сообщений и другой информации, которую вы предоставляете» при «отправке сообщений или общении друг с другом».

В прошлом месяце Google и Apple признались, что обращались к услугам сторонних подрядчиков для расшифровки голосовых запросов пользователей Google Assistant и Siri, что вызвало волну недовольства со стороны пользователей. Обе компании временно перестали прослушивать записи пользователей. Журналистам также удалось выяснить, что Microsoft тоже использует подрядчиков, чтобы прослушивать часть звонков пользователей Skype, пользующихся функцией перевода Skype Translator. Еще ранее в подобной практике уличили Amazon, когда голосовые команды пользователей голосового помощника Alexa прослушивали сотрудники компании с целью улучшения сервиса.

Возвращать к Facebook, в прошлом месяце за нарушение конфиденциальности личных данных пользователей (скандал с Cambridge Analytica) компания получила штраф на пять миллиардов долларов по иску Федеральной торговой комиссией США (FTC) и еще 100 млн долларов по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Кроме того, прямо сейчас FTC ведет еще одно расследование деятельности компании в связи с обвинениями в нарушении антимонопольного законодательства.

Источник: Bloomberg