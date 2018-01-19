IBM впервые с 2012 года показала рост выручки, но инвесторов это не порадовало и акции компании подешевели

Мы достаточно часто пишем о передовых разработках и достижениях IBM в различных областях, особенно в области квантовых компьютеров. Вчера «голубой гигант» отчитался за четвертый квартал 2017 финансового года и весь год в целом. Это отчет примечателен тем, что впервые за долгое время (почти за шесть лет, если быть точным) компания зафиксировала рост выручки. Все предыдущие 22 квартала выручка IBM снижалась. Это весьма хороший знак для IBM, которая после упадка программного и аппаратного бизнеса взяла курс на облачные вычисления, кибербезопасность и анализ данных (Strategic Imperatives), особенно в условиях высокой конкуренции со стороны Amazon, Google и Microsoft. Но, видимо, для инвесторов этого показалось недостаточно, поскольку сразу после публикации отчета акции IBM подешевели более чем на 4,5%.

Переходя к цифрам, суммарная выручка IBM за четверть выросла на 3,6% в годовом выражении, до $22,54 млрд. Это выше показателя $21,96 млрд, ожидаемого аналитиками Уолл-стрит, которые были опрошены Zacks Investment Research. При этом выручка направления Strategic Imperatives, которое обеспечивает больше половины доходов, за год выросла на 17%.

Но в итоге квартал IBM завершила с чистым убытком в размере $1,05 млрд, хотя годом ранее за аналогичный период компания получила прибыль $4,5 млрд. Нынешний отрицательный результат обусловлен выплатой в этом периоде налоговых обязательств в сумме $5,5 млрд. Это была одноразовая выплата, связанная с недавней налоговой реформой в США.

За год в целом компания получила $79,14 млрд дохода. Чистая прибыль по итогам года составила $5,75 млрд, или $6,14 на одну акцию. Для сравнения, годом ранее прибыль была $11,87 млрд или $12,38 на одну акцию. За вычетом некоторых статей (налогообложение и разовые затраты) получится прибыль на акцию в размере $5,18, тогда как аналитики прогнозировали $5,17.

По итогам этого года IBM рассчитывает получить прибыль не меньше $13,80 на одну акцию. Это показатель за вычетом налогов и прочих выплат. Прогноз аналитиков, опрошенных Thomson Reuters, несколько выше – $13,92 на акцию.

Источник: CNBC и ABC News