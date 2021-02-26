Игра Halo Infinite выглядит значительно лучше на новых скриншотах в разрешении 4K





Первоначальная демонстрация игры летом прошлого года Halo Infinite оставила у обозревателей The Verge не самые приятные впечатления. Графика и визуальные эффекты выглядели не столь впечатляющими, как можно было ожидать от игры следующего поколения. Вскоре после выхода демо-версии запуск игры был отложен до 2021 года, «чтобы у команды было достаточно времени для создания игрового процесса Halo, который соответствует нашему видению».

И вот теперь разработчики из 343 Industries поделились новой порцией скриншотов из игры Halo Infinite для ПК, выполненных в разрешении 4K. В этот раз графика выглядит намного лучше. С полноразмерными детализированными изображениями можно ознакомиться в блоге Halo Waypoint.

Однако, рассматривая скриншоты, нужно помнить о некоторых предостережениях. Во-первых, нет сведений о том, насколько мощный компьютер использовался для запуска игры. Во-вторых, мы не видим игру в движении и не знаем, насколько это качество сопоставимо с производительностью игры. В-третьих, пока неизвестно, как игра выглядит на консолях. Наконец, следует помнить о том, что маркетинговые изображения не всегда соответствуют тому, что пользователи могут увидеть в конечном продукте. Тем не менее, для поклонников серии Halo, которые с нетерпением ждали Halo Infinite, эти скриншоты говорят, что игра будет хорошо выглядеть (при использовании нужного игрового оборудования).

Источник: The Verge