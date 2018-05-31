Игра Jurassic World Alive про покемонов динозавров в дополненной реальности вышла на Android и iOS

На днях на мобильных платформах iOS и Android состоялся релиз Jurassic World Alive с элементами дополненной реальности. Игра построена по тому же принципу, что и Pokemon Go, только вместо покемонов вам придётся искать динозавров.

По задумке разработчиков, динозавры сбежали из «Парка юрского периода» и теперь свободно разгуливают по улицам. Игроки становятся участниками «Группы защиты динозавров», задача которой исследовать окрестности в поисках вымирающих видов, собирать образцы ДНК и выводить новые виды динозавров в лаборатории.

При запуске игры вам будет предложено выбрать одну из трёх команд, за которыми закреплены определённые типы динозавров. Выслеживать их придётся с помощью дронов, заряженных дротиками для сбора ДНК. Дротики — это аналог покеболов в Pokemon Go. Чем уникальнее динозавр, тем больше его ДНК необходимо собрать. Образцы позволяют улучшать «характеристики» ящеров, а также скрещивать их с другими видами для выведения гибридов. Кроме того, динозавры участвуют в групповых PvP-боях на арене в режиме реального времени.

В Jurassic World Alive функция дополненной реальности реализована для просмотра уже имеющихся в вашей коллекции динозавров. Для этого необходимо, чтобы мобильное устройство поддерживало ARCore (Android) или ARKit (iOS). Игра доступна бесплатно, но есть встроенные покупки – ежемесячная VIP-подписка стоимостью $10 для тех, кто хочет поскорее собрать свою коллекцию динозавров.

Источник: Google Play Store и App Store