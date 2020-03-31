Игра, которую ждали семь лет. Mount & Blade II: Bannerlord вышла в раннем доступе Steam

Многострадальный симулятор средневекового воина Mount & Blade II: Bannerlord, анонсированный в далеком 2012 году, наконец-то вышел, несмотря на пандемию коронавируса.

Со вчерашнего дня проект доступен в раннем доступе Steam по специальной сниженной цене 764₴ (10% скидка будет действовать до 13 апреля). Обладатели предыдущих игр серии также могут рассчитывать на дополнительную скидку в 10%, то есть, суммарная скидка для них 20%.

Оригинальная Mount & Blade вышла осенью 2008 года. События сиквела происходят за 210 лет до событий Mount & Blade: Warband, так что формально это приквел. Ключевые особенности игры —реалистичное фехтование, масштабные сражения и осады замков с использованием осадных машин.

В раннем доступе проект предлагает игрокам два одиночных режима (сюжетная кампания и Custom Battle), а также четыре мультиплеерных (Skirmish, Captain, Team Deathmatch и Siege).