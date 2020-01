Самые интересные игры 2020 года

2020-й игровой год несколько отличается от предыдущих. Во-первых, это год смены платформ – осенью в продаже появятся новые консоли PlayStation 5 и Xbox Series X, а также первые игры для них. Пока анонсировано лишь несколько проектов для приставок следующего поколения, причем часть из них без точных дат выхода, как та же Senua’s Saga: Hellblade II, по этой причине не попавшая в список релизов 2020 г. Больше анонсов должно прозвучать в канун E3 2020 на специальных мероприятиях Sony и Microsoft. Во-вторых, на 2020 г. было перенесено рекордное число релизов 2019 г., так что список интересных проектов в этот раз получился особенно длинным и разнообразным. В нем более 60 игр с трейлерами, отсортированных по дате выхода. Проекты, ориентированные на 2020 г., но не имеющие пока точных дат релизов, находятся в самом конце списка. Вкусы у всех разные, кто-то ждет AAA-шутер, кто-то — инди-адвентюру, пошаговую стратегию или ремейк игры двадцатилетней давности. Все они найдут, во что поиграть в этом году.

Legends of Runeterra

Жанр: карточная игра

Дата релиза: 20 января 2020

Платформы: Windows, Android, iOS





Legends of Runeterra – коллекционная карточная игра от Riot Games, создателей League of Legends, действие которой происходит в мире LoL. Это первая игра в рамках диверсификации Riot Games, связанной, скорее всего, с общим падением интереса к MOBA. Открытая бета-версия игры будет доступна уже 20 января 2020 г., причем после окончания беты аккаунты не будут очищаться, то есть ваши покупки и открытые карты не пропадут.

Journey to the Savage Planet

Жанр: action/adventure

Дата релиза: 28 января 2020

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Journey to the Savage Planet – один из первых больших релизов 2020 г. Этот пародийный симулятор выживания на неизведанной планете, населенной забавными и опасными животными, должен быть особенно хорош в кооперативном режиме.

Kentucky Route Zero

Жанр: адвентура

Дата релиза: 28 января 2020

Платформы: Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch





Еще в январе 2013 г. мы опубликовали рецензию на первый акт очень стильной минималистичной адвентюры Kentucky Route Zero. Через 7 лет, 28 января 2020 г., выйдет финальный, пятый акт игры и мы наконец-то сможем насладиться всей историей от начала до конца.

Warcraft III: Reforged

Жанр: стратегия реального времени

Дата релиза: 28 января 2020

Платформы: Windows, macOS





Ремастер легендарной стратегии реального времени Warcraft III: Reign of Chaos (2002) и дополнения к ней The Frozen Throne (2003) с обновленной графикой, улучшенной работой с модами, альтернативной кампанией, правками баланса и поддержкой Battle.net. Учитывая интерес игроков к StarCraft: Remastered и World of Warcraft Classic, это должен быть хит.

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

Жанр: пошаговая тактика

Дата релиза: 4 февраля 2020

Платформы: Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch





Пошаговая тактика по мотивам кукольного сериала The Dark Crystal: Age of Resistance, сиквела культового фильма Джима Хенсона и Фрэнка Оза The Dark Crystal (1982). Примечательно, что издателями игры выступают En Masse Entertainment и… стриминговый сервис Netflix.

Zombie Army 4: Dead War

Жанр: шутер от третьего лица

Дата релиза: 4 февраля 2020

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Четвертая часть кооперативного зомби-шутера от студии Rebellion, создателей серии снайперских симуляторов Sniper Elite. Четырем игрокам снова предстоит сразиться с ордами зобми-нацистов и, конечно же, с зомби-Гитлером. Новая кампания, новые боссы, улучшенный режим орды и т.д. На ПК игра выйдет в Epic Games Store.

Dreams

Жанр: система для создания игр

Дата релиза: 14 февраля 2020

Платформы: PlayStation 4





Уникальная система от студии Media Molecule, авторов Tearaway и LittleBigPlanet, позволяющая пользователям создавать собственные игры и творческие работы (музыку, картины, 3D-скульптуры и т.д.). После 9 месяцев в Early Access (впервые в истории игр Sony), 14 февраля 2020 г. полная версия Dreams выйдет на эксклюзивно на PlayStation 4.

Ori and the Will of the Wisps

Жанр: платформер, action/adventure

Дата релиза: 11 марта 2020

Платформы: Windows, Xbox One





Сиквел невероятно красивого платформера Ori and the Blind Forest от Moon Studios, собравшего в 2015-16 гг. три DICE Awards, две Golden Joystick Awards, BAFTA Games Awards и The Game Awards. Что ж, уже по трейлеру видно, что в плане графики и музыке продолжение будет ничуть не хуже оригинала.

Nioh 2

Жанр: action/RPG

Дата релиза: 13 марта 2020

Платформы: PlayStation 4





Вторая часть самурайской action/RPG от студии Team Ninja, создателей серии файтингов Dead or Alive. События игры происходят в XVI столетии, то есть Nioh 2 — это приквел оригинальной Nioh. Вашего духа-воина юкаи будут сопровождать два персонажа, контролируемых AI, кроме того, авторы обещают и кооперативный режим для трех игроков.

Animal Crossing: New Horizons

Жанр: симулятор жизни

Дата релиза: 20 марта 2020

Платформы: Nintendo Switch





Культовая серия социальных симуляторов от Nintendo возвращается после восьмилетнего отсутствия. Это пятая игра основной серии Animal Crossing, в которой вам придется развивать сообщество антропоморфных животных, занимаясь рыбалкой, охотой, исследованием, общаясь с другими персонажами и т.д.

Doom Eternal

Жанр: шутер от первого лица

Дата релиза: 20 марта 2020

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch





Главный шутер года от id Software и Bethesda Softworks, с максимально брутальным и высокоскоростным геймплеем, ордами демонических противников, эффектными комбо и добивающими приемами. Среди новых игровых механик – лазание по стенам и уклонение. Еще одна новая фишка – ассиметричный мультиплеер, в котором игрок сможет присоединиться к однопользовательской кампании другого геймера в качестве… демона противника.

Doom 64

Жанр: шутер от первого лица

Дата релиза: 20 марта 2020

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One, Stadia, Nintendo Switch





Doom 64 – сиквел Doom II, вышедший в 1997 г. только на консоли Nintendo 64. Фанаты серии считают эту игру чуть ли не лучшей среди классических Doom. Через 22 года после оригинального релиза игра появится на Windows, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Игроки, предзаказавшие Doom Eternal, получат Doom 64 бесплатно.

Bleeding Edge

Жанр: многопользовательский слешер/шутер

Дата релиза: 24 марта 2020

Платформы: Windows, Xbox One





Новый проект студии Ninja Theory, авторов Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West и Hellblade: Senua’s Sacrifice, — это мультиплеерный слешер/шутер с героями, этакий Overwatch с холодным оружием и заклинаниями. Что представляет собой геймплей, пока решительно непонятно, но Ninja Theory – это своеобразный знак качества, так что ждать эту игру определенно стоит.

Mount & Blade II: Bannerlord

Жанр: action/RPG

Дата релиза: март 2020

Платформы: Windows





Многострадальный симулятор средневекового воина Mount & Blade II: Bannerlord, разработка которого началась еще в далеком 2012 году, планирует выйти в Early Access в марте 2020 г. События сиквела происходят за 210 лет до событий Mount & Blade: Warband, так что формально это приквел. Основные фишки игры – реалистичное фехтование, масштабные сражения и осады замков с использованием осадных машин.

Half-Life: Alyx

Жанр: шутер от первого лица

Дата релиза: март 2020

Платформы: Windows VR





Анонс Half-Life: Alyx, VR-игры от Valve, которая должна работать на всех совместимых с ПК VR-устройствах, таких как Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Oculus Quest и Windows Mixed Reality, говорит о том, что мы вряд ли когда-либо увидим Half-Life 2: Episode Three и тем более Half-Life 3. Так что если вы хотите продолжить сражение с комбайнами, стоит задуматься об апгрейде системы и покупке VR-сета (Valve Index стоит, например, всего $999).

System Shock

Жанр: action/RPG

Дата релиза: I квартал 2020

Платформы: Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One





Дата релиз ремейка классической System Shock на движке Unreal, собравшей еще летом 2016 г. $1,35 млн. на Kickstarter, переносилась уже столько раз, что уверенности в том, что игра все-таки выйдет в 2020 г. не так уж и много. Но разработчики в который раз обещают, а мы в который раз верим. Тем временем оригинальной System Shock в этом году исполняется 26 лет.

Resident Evil 3

Жанр: survival horror

Дата релиза: 3 апреля 2020

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Как и в случае Resident Evil 2, получившей Выбор редакции 2019 за лучший хоррор, ремейк следующей игры серии, Resident Evil 3: Nemesis (1999) – это больше, чем ремейк. Вместо фиксированной камеры – вид от третьего лица, как в Resident Evil 2, плюс кооперативный онлайн-мультиплеер. Авторы обещают, что новый Nemesis испугает игроков не меньше, чем Тиран из ремейка RE2.

Final Fantasy VII Remake

Жанр: action/RPG

Дата релиза: 10 апреля 2020

Платформы: PlayStation 4





2020 определенно стоит назвать годом ремейков. Ремейк классической Final Fantasy VII (1997) – это скорее переосмысление, чем просто копирование оригинала. Мир игры станет настолько детальнее и больше по размерам, что разработчики решили выпускать Final Fantasy VII Remake по частям. Причем каждая из частей будет не меньше, чем Final Fantasy XIII. Релиз первой части игры, события которой будет происходить в городе Мидгар, запланирован на 10 апреля 2020 г., естественно, эксклюзивно для PlayStation 4.

Predator: Hunting Grounds

Жанр: ассиметричный шутер

Дата релиза: 24 апреля 2020

Платформы: Windows, PlayStation 4





Ассиметричный мультиплеерный шутер от студии IllFonic, авторов похожей по геймплею Friday the 13th: The Game. В этот раз четыре человека играют с видом от первого лица за бойцов элитного спецотряда, вооруженных огнестрельным оружием, а пятый, с видом от третьего лица, — за Хищника, имеющего в своем распоряжении разнообразные смертоносные гаджеты. Разработчики обещают три разных класса хищников и геймплей в духе Evolve, Hunt: Showdown и Dead by Daylight.

Gears Tactics

Жанр: пошаговая тактика

Дата релиза: 28 апреля 2020

Платформы: Windows, Xbox One





Пошаговая тактика в мире Gears of War от студии Splash Damage, занимавшейся мультиплеерной частью шутеров Gears of War 4 и Gears 5. Сюжет Gears of War разворачивается до событий основных игр серии в самом начале войны с локусами. Узнаваемые юниты и локации, кампания на 40 часов, схожий с XCOM геймплей. Если вам нравятся тактически стратегии – добавьте Gears of War в список желаемого.

Minecraft Dungeons

Жанр: dungeon crawler

Дата релиза: апрель 2020

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch





Minecraft без возможности уничтожать блоки, крафтинга и строительства? Minecraft Dungeons – это просто roguelike RPG в мире Minecraft. Со случайно генерируемыми подземельями, врагами, ловушками и сокровищами. С кооперативом на четырех игроков. В игре не будет системы классов, персонаж сможет использовать любое оружие и броню. Выход уже в апреле на всех платформах текущего поколения.

Fast & Furious Crossroads

Жанр: аркадная гонка

Дата релиза: 9 мая 2020

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Игра по кинофраншизе – это почти приговор, и мы не обратили бы внимания на Fast & Furious Crossroads, если бы не название студии разработчика. Slightly Mad Studios, авторы Need for Speed: Shift, Shift 2: Unleashed и серии Project CARS знают толк в автосимуляторах и, возможно, сумеют сделать из Fast & Furious Crossroads что-то стоящее. Но это не точно.

Wasteland 3

Жанр: ролевая игра

Дата релиза: 19 мая 2020

Платформы: Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One





Первая игра inXile Entertainment в качестве дочерной компании Microsoft, триквел легендарной Wasteland и сиквел Wasteland 2. События игры перенесут вас в заснеженное Колорадо, где вы сможете оборудовать базу вашего отряда рейнджеров и обзавестись транспортным средством. Авторы обещают улучшенную боевую систему, однопользовательский и кооперативный режим и хорошо проработанную историю. Что ж, ждать выхода этого пошагового Fallout осталось не так уж и долго.

Maneater

Жанр: ролевая игра

Дата релиза: 22 мая 2020

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch





Очень необычная ролевая игра, где вы выступаете в качестве… акулы, терроризирующей жителей Мексиканского залива, повышающей характеристики и развивающей новые умения благодаря поеданию все более крупных рыб и… не только рыб. Этакие «Челюсти» наоборот, в которых акула мстит людям за тысячи уничтоженных собратьев. На ПК игра выйдет сначала в Epic Games Store.

The Last of Us Part II

Жанр: action/adventure

Дата релиза: 29 мая 2020

Платформы: PlayStation 4





Главный релиз 2020 г., эксклюзив Sony, игра, продолжения которой мы ждали семь лет. События второй части начинаются через пять лет после окончания The Last of Us. Элли уже 19, и именно она будет основным протагонистом игры. Если темой первой части игры была любовь, то вторая расскажет нам о ненависти. Само собой, главными врагами девушки станут не зомби-щелкуны, а люди. Naughty Dog полностью переработали боевую систему, анимации, значительно усовершенствовали движок. The Last of Us Part II — одна из тех игр, которые продают консоли, пусть даже и на излете их жизненного цикла.

Dying Light 2

Жанр: action/RPG

Дата релиза: весна 2020

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Сиквел Dying Light от польской Techland и четвертая игра студии на зомби-тематику. Город в Dying Light 2 в четыре раза больше по размеру города из оригинальной игры и разделен на семь районов, контролируемых разными фракциями. В зависимости от того, каким фракциям будет помогать игрок, будет меняться и состояние самого города. Разработчики обещают улучшить паркур, добавить новое оружие и чертежи для создания улучшений. Упор традиционно сделан на ближний бой, но в ограниченном количестве появится и оружие дальнего боя.

Empire of Sin

Жанр: ролевая игра, стратегия

Дата релиза: весна 2020

Платформы: Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch





Гангстерская RPG/стратегия от Джона и Бренды Ромеро (Romero Games – девятая студия, основанная Джоном Ромеро за его карьеру), события которой происходят во времена Сухого закона в Чикаго. Ваша задача — построить собственную подпольную империю и уничтожить конкурентов. В случае сражений за бизнес или стычек с полицией игра превращается в тактическую пошаговую стратегию в духе XCOM.

Disintegration

Жанр: FPS/стратегия

Дата релиза: I полугодие 2020

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Студия V1 Interactive основана выходцами из Zipper Interactive (игры серии SOCOM U.S. Navy SEALs) и Bungie (серия Halo). Их первый проект – тактический шутер/стратегия в фантастическом сеттинге. Вы возьмете на себя роль пилота-киборга, восставшего против своих сородичей и борющегося за возрождение человечества. Что представляет из себя Disintegration, мы сможем узнать уже совсем скоро, во время бета-тестирования, которое пройдет 28 января – 1 февраля.

Kerbal Space Program 2

Жанр: симулятор/стратегия

Дата релиза: I полугодие 2020

Платформы: Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One





Сиквел крайне успешного симулятора космической техники Kerbal Space Program должен получить давно ожидаемый игроками многопользовательский режим, возможность создавать обитаемые базы на поверхности планет и на орбите, новые типы движителей, например, ядерно-импульсный двигатель, возможность межзвездных путешествий и другие фишки. При этом авторы обещают, что игра будет чуть дружественней к новичкам.

Roller Champions

Жанр: спортивная игра

Дата релиза: I полугодие 2020

Платформы: Windows





Roller Champions – попытка Ubisoft получить в собственное распоряжение мультиплеерную спортивную игру уровня Rocket League. Демо-версия вышла в свободный доступ еще во время E3 2019 и оставила двойственное впечатление. Больше всего Roller Champions похожа на смягченную версию роллерболла из одноименного фильма 1975 г. или моторболл из Alita: Battle Angel. Демо выглядела несколько пресно, посмотрим, какой окажется финальная версия.

Marvel’s Avengers

Жанр: action/adventure

Дата релиза: 4 сентября 2020

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One, Stadia





Буквально во время написания этой статьи релиз Marvel’s Avengers от Crystal Dynamics и Eidos Montréal был перенесен с 15 мая на 4 сентября 2020 г. Разработчики планируют потратить три дополнительных месяца на полировку игры. Нам дадут возможность почувствовать себя разными членами команды Мстителей, начиная с Капитана Америки, Железного человека, Халка и Тора, заканчивая классическим Человеком-муравьем, Соколиным глазом, Черной вдовой и новой Мисс Марвел. У каждого из героев собственное древо способностей и широкие возможности кастомизации.

Cyberpunk 2077

Жанр: ролевая игра

Дата релиза: 17 сентября 2020

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One, Stadia





Второй главный релиз 2020 г. Ролевая игра в киберпанк-сеттинге от авторов The Witcher 3 Wild Hunt. Готовим себя к сотням часов геймплея, нелинейным, прописанным вручную квестам и огромному Night City, где происходят события игры. Ожидания от Cyberpunk 2077 настолько высоки, что насколько хорошей бы ни оказалась игра, она наверняка удовлетворит не всех. Буквально в момент верстки статьи Cyberpunk 2077 был перенесен с 16 апреля на 17 сентября 2020 г. Дополнительное время студия потратит на избавление от багов.

Ghost of Tsushima

Жанр: action/adventure

Дата релиза: II/III квартал 2020

Платформы: PlayStation 4





Судя по описанию, Ghost of Tsushima от студии Sucker Punch (серия inFamous) – это японская версия The Witcher 3: Wild Hunt с элементами stealth. Авторы обещают большой, открытый для исследований мир, передвижение верхом, побочные квесты и т.д. Выглядит игра, являющаяся эксклюзивом PlayStation 4, очень стильно.

Grounded

Жанр: survival

Дата релиза: II/III квартал 2020

Платформы: Windows, Xbox One





Достаточно неожиданный новый проект Obsidian Entertainment, теперь уже части Microsoft. Это не ролевая игра, а кооперативный симулятор выживания, в котором вы уменьшены до размера муравья, как в сказке «Необыкновенные приключения Карика и Вали» Яна Ларри или фильме «Дорогая, я уменьшил детей». Вам предстоит строить собственное поселение и выживать на лужайке за домом, населенной полчищами опасных насекомых. Obsidian, ты ли это?

Outriders

Жанр: шутер от третьего лица

Дата релиза: II/III квартал 2020

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Outriders – новый проект от польской студии People Can Fly (Painkiller, Bulletstorm, Gears of War: Judgment) получившей независимость от Epic Games. Это однопользовательский/кооперативный шутер в необычном фантастическом мире, где игроки смогут в любой момент присоединяться к кампании друг друга, вероятно, заменяя AI-напарников. Выход игры запланирован на лето 2020 г., но подробностей о ней пока очень немного.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Жанр: action/RPG

Дата релиза: II/III квартал 2020

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Action/RPG про волков-оборотней от студии Cyanide (Of Orcs and Men, Blood Bowl 2, Styx: Shards of Darkness). Сюжет игры разворачивается в том же мире, где происходят события Vampire: The Masquerade. Вам, в роли оборотня эко-террориста, предстоит сражаться с корпорацией, ответственной за загрязнение окружающей среды, управляемой кланом вампиров. Учитывая, что игру делает Cyanide, может получиться как очень неплохо, так и совсем ужасно.

Griftlands

Жанр: RPG, карточная игра

Дата релиза: III/IV квартал 2020

Платформы: Windows





Griftlands – это карточная фантастическая RPG от студии Klei Entertainment, авторов Mark of the Ninja, Don’t Starve и Invisible, Inc.. Как видим, разработчики остаются верны собственному принципу: новая игра – новый жанр. Griftlands вышла в Early Access в Epic Games Store еще в прошлом году, летом 2020 г. должен состояться полноценный релиз, в том числе и на Steam.

Hades

Жанр: action/RPG

Дата релиза: III/IV квартал 2020

Платформы: Windows





Roguelike RPG от Supergiant Games, создателей Bastion, Transistor и Pyre. Новая игра студии рассказывает историю Загрея, принца Царства мертвых, который пытается сбежать из мрачного королевства своего отца Аида. Как и в любой roguelike RPG, вам придется многократно умирать, возрождаться и снова умирать. Hades вышла в Early Access в Epic Games Store еще в конце 2018 г., в декабре 2019 г. игра появилась на Steam. Полноценный релиз запланирован на вторую половину 2020 г.

Watch Dogs: Legion

Жанр: action/adventure

Дата релиза: III/IV квартал 2020

Платформы: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X





Изначально амбициозная Watch Dogs: Legion, в которой вы сможете играть за любого жителя Лондона, должна была выйти 6 марта 2020 г., но после провальных продаж Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Ubisoft пересмотрела свое отношение к новым релизам и перенесла на более поздний срок сразу несколько проектов, в том числе и Legion. Сейчас выход игры про хакеров, сражающихся с тоталитарным правительством Великобритании, вероятен ближе к концу 2020 г.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Жанр: action/RPG

Дата релиза: IV квартал 2020

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Action/RPG от третьего лица от канадской студии Tuque Games, созданной выходцами из Ubisoft. Формально это третья часть спин-оффов Baldur’s Gate – Baldur’s Gate: Dark Alliance I/II, выходивших на консолях в 2001 и 2004 г. Игра разрабатывалась в содружестве с Wizards of the Coast, владельцами прав на ролевую систему Dungeons & Dragons. В октябре 2019 г. студия была приобретена Wizards of the Coast, выказывающей растущий интерес к видеоиграм. Стильный трейлер под I Am Above от In Flames ничего не говорит об игре, но судя по имеющейся информации, это будет кооперативный слешер с каноническими монстрами D&D в качестве противников.

Godfall

Жанр: action

Дата релиза: IV квартал 2020

Платформы: Windows, PlayStation 5





Loot-cлешер от третьего лица Godfall от студии Counterplay Games, авторов карточной стратегии Duelyst, стал первой игрой, анонсированной для PlayStation 5. Судя по описанию, нас ожидает фэнтезийная версия Destiny с упором на холодное оружие и историю про последних рыцарей, обязанных остановить апокалипсис. Что неудивительно — часть сотрудников студии работала ранее над Destiny 2.

Halo Infinite

Жанр: шутер от первого лица

Дата релиза: IV квартал 2020

Платформы: Windows, Xbox One, Xbox Series X





6-ая часть истории Мастера Чифа станет стартовой игрой для новой консоли Microsoft. Halo Infinite продолжает сюжет Halo 5: Guardians, а разработкой занимаются студии 343 Industries и SkyBox Labs, хорошо знакомые с серией. Halo Infinite использует новый движок Slipspace Engine. По словам разработчиков, нас ждут неожиданные сюжетные повороты и величайшее из виденных нами приключений Мастера Чифа. Игра выйдет на Windows 10, Xbox One и консоли Microsoft следующего поколения.

Impostor Factory

Жанр: адвентюра

Дата релиза: конец 2020

Платформы: Windows, macOS, Linux





Новая игра Кана Гао из Freebird Games, автора собравших все мыслимые награды адвентюр To the Moon, A Bird Story и Finding Paradise. По словам разработчика, в этот раз игроков ждет «безумная трагикомедия с временными петлями, загадочными убийствами и подозрительным котом». Жанр проекта описывается как «приключенческая игра с акцентом на повествовании, выполненная в эстетике классических RPG». Автор заявляет, что Impostor Factory может быть как сиквелом, так и приквелом To the Moon и Finding Paradise, однако для понимания сюжета проходить их не обязательно.

A Total War Saga: Troy

Жанр: глобальная стратегия

Дата релиза: 2020

Платформы: Windows





14-ая часть Total War, как и недавняя Total War: Three Kingdoms, основана на литературном произведении. Естественно, на «Илиаде» Гомера. Нам позволят взглянуть на легендарный конфликт с обеих сторон и попытаться разглядеть за мифом реальные исторические события. Геймплей Troy, судя по всему, будет близок к геймплею Three Kingdoms, самой быстропродаваемой на сегодня части серии.

Beyond A Steel Sky

Жанр: адвентюра

Дата релиза: 2020

Платформы: Windows, macoS, iOS





Beyond a Steel Sky – долгожданное продолжение кластической Point and Click адвентюры Beneath a Steel Sky (1994) от студии Revolution Software, лучше всего известной по серии игр Broken Sword. Нам обещают необычный для квестов динамический мир в киберпанк-стилистике, глубокий сюжет, в котором нашлось место и для драмы, и для комедии, интересные головоломки и симпатичную 3D-графику в духе комиксов. Игра должна выйти в Apple Arcade и Steam.

Crusader Kings III

Жанр: глобальная стратегия

Дата релиза: 2020

Платформы: Windows, Linux





Paradox Interactive остается верна своей политике не анонсировать новую игру, пока предыдущая еще приносит доход. Crusader Kings II, вышедшая еще в 2012 г., обновлялась до конца 2019 г., а общая стоимость DLC к этой игре составляет 4 912 грн. Но ничто не длится вечно, и издатель анонсировал Crusader Kings III, в которой нам вновь предстоит вести свою династию к успеху и процветанию. Обещают возможность играть за представителей любых религий и типов правления (включая теократию и торговую республику). Карта игры будет в четыре раза более детальной, чем во второй части. Система наследования черт характера переработана и т.д. и т.п.

Desperados III

Жанр: тактическая стратегия

Дата релиза: 2020

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Несмотря на номер в названии, Desperados III — уже четвертая тактическая стратегия в реальном времени в сеттинге Дикого Запада. Разработкой игры занимается студия Mimimi Games, авторы великолепной Shadow Tactics: Blades of the Shogun, которая собственно и была клоном Desperados. В Mimimi Games отлично знают, как объединить stealth со стратегией, строящейся на уникальных умениях героев, так что все будет хорошо.

Destroy All Humans!

Жанр: action/adventure

Дата релиза: 2020

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Destroy All Humans! – action/adventure с открытым миром, пародирующая фильмы о пришельцах времен Холодной войны. Одноименный оригинал от ныне покойной Pandemic Studios вышел в 2005 г., в 2006 г. появился сиквел Destroy All Humans! 2. Еще две части Destroy All Humans! Big Willy Unleashed и Destroy All Humans! Path of the Furon разрабатывались случайными студиями, а после банкротства THQ права на серию перешли к Nordic Games, ставшей чуть позже THQ Nordic. THQ Nordic продолжает возрождать старые франшизы, попавшие к ней в руки, и поручила разработку триквела/ребута серии студии Black Forest Games, авторам безумного платформера Giana Sisters: Twisted Dreams.

Humankind

Жанр: глобальная стратегия

Дата релиза: 2020

Платформы: Windows





Новая пошаговая 4X стратегия от Amplitude Studios, авторов Endless Legend и Endless Space, горячо любимых редакцией ITC.ua. В этот раз студия замахнулась-таки на лавры Civilization и впервые сделает стратегию, события которой происходят на Земле. Но Amplitude Studios не были бы сами собой, если бы не внесли в классический геймплей разнообразие, в данном случае оно выражается в выборе в каждой из исторических эпох одной из реальных цивилизаций, чьи черты будет наследовать ваше государство. Это даст в финале 1 млн. различных вариантов итоговой цивилизации.

Little Nightmares II

Жанр: платформер, хоррор

Дата релиза: 2020

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch





Сиквел Little Nightmares, хоррор-платформера про маленькую девочку, пытающуюся сбежать с огромного корабля-ресторана, на котором творятся страшные вещи, продолжает сюжет первой части. Выбравшаяся из Утробы Шестая оказывается на берегу, где встречает Моно, вместе с которым она должна достигнуть Черной Башни, контролируемой загадочным Диктором. Причем главным героем игры в этот раз будет именно Моно, в то время как Шестую будет контролировать AI.

Magic: Legends

Жанр: action/MMORPG

Дата релиза: 2020

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Пока одни компании выпускают карточные игры по своим MOBA или MMORPG, Wizards of the Coast делает абсолютно противоположное, превращая знаменитую карточную игру Magic: The Gathering в action/MMORPG в духе Diablo. Разработкой Magic: Legends занимается Cryptic Studios (City of Heroes, City of Villains, Champions Online, Star Trek Online, Neverwinter), собаку съевшая на MMOG.

Microsoft Flight Simulator

Жанр: симулятор

Дата релиза: 2020

Платформы: Windows, Xbox One





Первый за 14 лет Microsoft Flight Simulator, потерявший порядковый номер в названии (мы помним, что это MFS 11), приземлится на Windows и Xbox One уже в этом году. Это своеобразный ребут серии, в котором будет симулироваться вся поверхность Земли! Игра использует данные Bing Map и технологию Microsoft Azure и в случае необходимости может оперировать 2 петабайтами данных в облаке. Разработкой занимается Asobo Studio, которая давно работает с Microsoft, но до сих пор не была замечена в любви к симуляторам. Игра использует собственный движок студии Asobo Conception Engine, и с точки зрения графики новый MSF выглядит просто фантастически. Посмотрим, как в нем летается.

Psychonauts 2

Жанр: action/adventure

Дата релиза: 2020

Платформы: Windows, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One





Разработка сиквела легендарного платформера Psychonauts стартовала еще в 2015 г., когда Double Fine была независимой студией. Пять лет спустя, являясь уже подразделением Microsoft, компания Тима Шейфера готова рассказать о дальнейших приключениях агента-психонавта Раза. Разу предстоит погружаться в сознание других людей и использовать знания, полученные во время обучения. По геймплею Psychonauts 2 близка к оригинальной игре.

Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine

Жанр: тактический шутер

Дата релиза: 2020

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine – спин-офф к тактическому шутеру Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, основанный на игровом режиме Outbreak. Это своеобразная вариация на тему Left 4 Dead, кооперативное выживание против орд зомби. Как и в Rainbow Six: Siege, вам будут доступны оперативники разных классов, отличающиеся оружием и умениями. Контент будет разделен на несколько кампаний, события которых происходят в разных локациях.

Twin Mirror

Жанр: адвентюра

Дата релиза: 2020

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Еще одна эпизодическая интерактивная история от французской студии Dontnod Entertainment, авторов Remember Me, Life Is Strange и Vampyr. Это история журналиста Сэма, вернувшегося в родной городок в Западной Вирджинии и как-то замешанного в трагическом происшествии. Сэм может перемещаться между реальным миром и чертогами разума, в которых он будет изучать улики. Кроме того, у журналиста есть овеществленный внутренний голос, Дубль, который может влиять на ход расследования.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Жанр: action/RPG

Дата релиза: 2020

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Сиквел одной из лучших игр XXI столетия, разработкой которой занимается студия Hardsuit Labs (ныне часть Paradox Interactive), авторы мультиплеерного шутера Blacklight: Retribution. Действие этой action/RPG с элементами immersive sim происходит в Сиэтле в мире World of Darkness, созданном издательством настольных игр White Wolf Game Studio. Игра должна сохранить атмосферу оригинала – смесь нуара, личной драмы, политических интриг и юмора.

Yakuza: Like a Dragon

Жанр: action/RPG

Дата релиза: 2020

Платформы: PlayStation 4





Восьмая часть симулятора японского мафиози Yakuza: Like a Dragon на самом деле вышла несколько дней назад, 16 января 2020 г., но только в Японии. Выход игры на других территориях произойдет в течение года. Это своеобразная мягкая перезагрузка серии, с новым главным героем и в новом жанре. Теперь Yakuza в большей мере action/RPG, чем action/adventure. Интересно, что фильм 2007 г. Yakuza: Like a Dragon основан на самой первой игре серии Yakuza.

Конечно, это далеко не все игры, которые мы увидим в 2020 г. Наверняка нас ждут неожиданные анонсы инди-проектов, как и переносы игр, запланированных на этот год на более поздний срок. Больше информации о стартовых линейках консолей PlayStation 5 и Xbox Series X появится, скорее всего, к выставке E3.