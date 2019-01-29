Игра Metro Exodus для ПК станет эксклюзивом для Epic Games Store сроком на год, в Steam проект появится только в 2020 году

Издатель игры Metro Exodus – компания Deep Silver – заявила, что этот проект на момент запуска будет распространяться эксклюзивно через магазин Epic Games Store. При этом игра будет недоступной в Steam и других сервисах цифровой дистрибуции до 14 февраля 2020 года – на протяжении одного полного года с момента релиза игры.

Эта новость стала полной неожиданностью как для игроков, так и для администрации Steam. До вчерашнего дня игра Metro Exodus распространялась по условиям предварительного заказа через Steam без каких-либо ограничений и оговорок. Эти заказы будут выполнены. Deep Silver и Epic Games заявили, что те пользователи, кто уже заказал Metro Exodus через Steam или другие цифровые магазины, смогут загрузить и сыграть в игру, как они и ожидали.

Отметим, это уже второй крупный проект, который отдал предпочтение Epic Games Store. Ранее в этом месяце компании Ubisoft и Epic Games объявили, что игра Tom Clancy’s The Division 2 выйдет эксклюзивно в новом магазине цифрового контента Epic Games Store и в собственном онлайн-магазине Ubisoft, минуя Steam. Последующие игры Ubisoft, которые выйдут на протяжении этого года, будут распространяться по такой же схеме.

Причина перехода издателей к Epic Games Store достаточно проста. В Epic Games Store берут от издателей комиссионные в размере 12% от объёмов продаж игр. В то же время в Steam стандартная ставка отчислений составляет 30%, а после того, как доход от продаж игры превысит сумму $50 млн, величина комиссионных Steam снижается до 20%. В Deep Silver отметили, что подход Epic Games Store меняет правила игры на рынке и позволяет издателям и разработчикам направлять больше ресурсов на дальнейшее развитие игры. Кроме того, такая ситуация приносит выгоду и рядовым геймерам, так как в некоторых случаях стоимость игры в Epic Games Store может быть ниже, чем в Steam. В частности, цена игры Metro Exodus в Epic Games Store для некоторых рынков установлена на уровне $50, хотя в Steam она продавалась по цене $60.

Игра Metro Exodus была анонсирована на выставке E3 в 2017 году. Как и предыдущие части серии – Metro 2033 и Metro: Last Light – она основана на серии романов Дмитрия Глуховского. Однако на этот раз игроку предстоит исследовать не подземелья метро, а, большей частью, открытый мир, переживший ядерную войну.

Игра Metro Exodus выйдет 15 февраля 2019 года для платформ PlayStation 4, Xbox One и ПК.

Источник: engadget, gamesindustry