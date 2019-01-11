Игра Tom Clancy’s The Division 2 выйдет только в магазинах Epic Games и Ubisoft, проигнорировав Steam

Компании Ubisoft и Epic Games объявили, что игра Tom Clancy’s The Division 2 выйдет эксклюзивно в новом магазине цифрового контента Epic Games Store и в собственном онлайн-магазине Ubisoft. Соответственно, в Steam игра не появится, хотя первая часть франшизы до сих пор там продается, а новинка какое-то время анонсировалась в разделе будущих релизов.

Партнеры заявили, что вскоре в магазине Epic Games появятся и другие проекты Ubisoft, а обе компании планируют объединить основные компоненты своих сетевых служб, чтобы участники обоих игровых сообществ могли беспрепятственно взаимодействовать друг с другом. Решение скорее всего связано с минимальной комиссией магазина Epic Games, которая составляет только 12%, а не 30% как в Steam.

Напомним, что события Tom Clancy’s The Division 2 разворачиваются через семь месяцев после вспышки смертельного вируса в Нью-Йорке. Мир оказался на грани гибели, ведь человечество впервые столкнулось с такой масштабной катастрофой. Действие происходит в полуразрушенном Вашингтоне, где враждующие группировки сражаются за власть над государством. Игроков ждёт сюжетная кампания и финал истории, который выйдет в виде бесплатного дополнения. Проходить основную кампанию можно будет в одиночку и в составе команды (до 4 игроков). В игре будут доступны режимы PVP, в том числе полностью переработанная «Тёмная зона».

«Мы давние партнёры и поклонники Ubisoft, поэтому мы очень рады, что они решили разместить свои потрясающие игры в магазине Epic Games, — заявил основатель и генеральный директор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney). — Мы стремимся сделать магазин удобным и выгодным для издателей. Предоставляя доступ напрямую к покупателям, а также 88% выручки от продаж, мы помогаем разработчикам развиваться и создавать новые игры».

«Компания Epic будет сопровождать наших поклонников всё время с момента оформления предзаказа и участия в тестировании до официального выхода Tom Clancy’s The Division 2, который состоится 15 марта, — сказал вице-президент по вопросам партнёрства Крис Эрли (Chris Early). — Epic меняет игровую индустрию, в том числе в области цифрового стороннего распространения, и Ubisoft намерена поддержать их в этом».

Игра выйдет 15 марта 2019 года на консолях Xbox One и PlayStation 4, а также на Windows ПК. Уже сейчас можно оформить предзаказ на издания Standard, Gold или Ultimate Edition для ПК, стоимость которых составляет 845 грн, 1605 грн и 1775 грн.





Источник: Epic Games