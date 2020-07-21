Игра Sea of Thieves преодолела рубеж в 15 млн игроков, за месяц было продано более 1 млн копий в Steam

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Игра Sea of Thieves от студии Rare в последнее время переживает своеобразное возрождение. Дела у проекта идут настолько успешно, что разработчик поделился очередным достижением. Игра перешагнула рубеж в 15 млн игроков.

Кроме того, по словам исполнительного продюсера Rare Джо Нейта, с момента запуска продаж в Steam в начале июня игра уже была продана тиражом более чем в 1 млн копий.

Примерно полгода назад – в январе – стало известно, что с момента запуска (март 2018 года) игра собрала 10 млн игроков. Таким образом, за последние полгода к игре присоединилось больше новых игроков, чем за весь 2019 год.

При этом прошлый месяц – июнь 2020 года – оказался наиболее успешным (с точки зрения прироста аудитории) для игры Sea of Thieves за всё время её существования. За один лишь месяц количество активных игроков увеличилось на 3,3 млн человек. Этому поспособствовали, в том числе, успешные продажи в Steam.

Учитывая растущую популярность Sea of Thieves, можно ожидать появления разнообразных обновлений и улучшений игры на протяжении ближайших нескольких лет.

Источник: wccftech