Игровая консоль Xbox следующего поколения обеспечит 4-кратный прирост производительности и обратную совместимость с существующими играми





Корпорация Microsoft постепенно делится информацией относительно своей игровой консоли нового поколения Xbox, известной под кодовым названием Project Scarlett. Глава направления Xbox Фил Спенсер раскрыл очередную порцию деталей. И в этот раз утверждается, что новая версия будет в 4 раза мощнее, чем Xbox One X.

В эксклюзивном интервью изданию Gamespot Фил Спенсер сказал, что согласованность будет на первом месте в повестке дня новой консоли, гарантируя, что игры будут загружаться быстро и работать с максимально возможной частотой кадров (в данном случае речь о 60 кадрах в секунду). Важно отметить, что обратная совместимость будет играть главную роль при разработке консоли. При этом игроки с консолями разных поколений всё равно смогут играть друг с другом.

Более того, консоль «будет уважать совместимость уже имеющихся у вас контроллеров». Спенсер отмечает, что игроки вкладывают деньги в персонализированные контроллеры и говорит, что компания хочет убедиться, что они совместимы с будущими поколениями Xbox.

Таким образом, при разработке новой игровой консоли корпорация Microsoft учитывает одно из наиболее важных требований игроков – обеспечение обратной совместимости с играми (помимо высокой производительности). Иногда игроки даже отказываются от покупки новой версии из-за того, что они теряют все свои предыдущие вложения в игры. Теперь эту проблему удастся избежать.

Источник: Engadget