Игровой ноутбук HP Omen 15 получил 6-ядерный процессор и 4K-дисплей при цене $1699

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Компания HP обновила линейку игровых ноутбуков Omen, выпустив относительно компактную модель Omen 15. Устройство оснащено 15,6-дюймовым IPS дисплеем с разрешением Full HD (60 или 144 Гц) или 4K (60 ГЦ).

В игровом ноутбуке HP Omen 15 в базовой конфигурации используется процессор Intel Core i5. В топовой версии применяется 6-ядерный процессор Intel Core i7-8750H с частотой 2,2/4,1 ГГц. Конфигурация может включать 8 или 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 2666 МГц и дискретную видеокарту NVIDIA GTX GeForce 1050Ti (с 4 ГБ памяти) или GTX 1060 (с 6 ГБ памяти). Подсистема хранения данных включает два накопителя: SSD ёмкостью от 128 до 512 ГБ и жёсткий диск ёмкостью 1 ТБ. Батарея ёмкостью 70 Втч обеспечивает до 6 часов и 15 минут автономной работы в условиях смешанного использования. Также сообщается о наличии клавиатуры с 4-зонной подсветкой, но лишь для конфигурации с процессором Intel Core i7 и видеокартой NVIDIA GTX 1060. Масса новинки составляет около 2,5 кг.

Цена игрового ноутбука HP Omen 15 составляет $979 за базовую версию Core i5/8 ГБ/NVIDIA GTX GeForce 1050Ti. За модификацию Core i7/16 ГБ/NVIDIA GTX GeForce GTX 1060 предстоит заплатить $1299. Топовая версия с 4K-дисплеем оценивается в $1699.

Источник: The Verge