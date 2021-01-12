APU Ryzen 5000 для ноутбуков, 65-ваттные CPU Ryzen 7 5800/Ryzen 9 5900 и мобильные Radeon RX 6000M — главные анонсы AMD на CES 2021





Компания AMD объявила на CES 2021 о выпуске полного ассортимента мобильных процессоров AMD Ryzen 5000-й серии, основанных на архитектуре Zen 3. Линейка включает в себя высокопроизводительные процессоры серии H и экономичные процессоры серии U.

Мобильные процессоры AMD Ryzen 5000 серии H ориентированы на применение в производительных игровых системах. Они предлагают до 8 вычислительных ядер и до 16 потоков инструкций. Подсерия HX обеспечивают геймерам и создателям контента максимальную производительность. В то же время подсерия HS обеспечивает высокую производительность серии H, но позволяет создавать ноутбуки в более тонком и лёгком корпусе. Новый процессор AMD Ryzen 9 5980HX способен повысить однопоточную производительность на 23%, а многопоточную – на 17% по сравнению с предыдущим поколением.

Мобильные процессоры AMD Ryzen 5000 U-серии ориентированы на создание лёгких и тонких ноутбуков для массового потребителя. В данном случае показатель TDP в 3 раза ниже, чем у топовых моделей HX. Как заявляет производитель, новый процессор AMD Ryzen 7 5800U предлагает прирост однопоточной производительности до 16% и многопоточной производительности – до 14% (по сравнению с предыдущим поколением. В то же время ноутбуки на базе такого чипа смогут работать в автономном режиме 21 часа при воспроизведении видео и до 17,5 часа в общих задачах.

Подробные технические характеристики новых мобильных процессоров AMD Ryzen 5000-й серии представлены в следующей таблице.

Модель Кол-во ядер/потоков Макс./базовая частота (ГГц) Кэш (МБ) TDP (Вт) AMD Ryzen 9 5980HX 8C/16T До 4.8 / 3.3 20 45+ AMD Ryzen 9 5980HS 8C/16T До 4.8 / 3.0 20 35 AMD Ryzen 9 5900HX 8C/16T До 4.6 / 3.3 20 45+ AMD Ryzen 9 5900HS 8C/16T До 4.6 / 3.0 20 35 AMD Ryzen 7 5800H 8C/16T До 4.4 / 3.2 20 45 AMD Ryzen 7 5800HS 8C/16T До 4.4 / 2.8 20 35 AMD Ryzen 5 5600H 6C/12T До 4.2 / 3.3 19 45 AMD Ryzen 5 5600HS 6C/12T До 4.2 / 3.0 19 35 AMD Ryzen 7 5800U 8C/16T До 4.4 / 1.9 20 15 AMD Ryzen 7 5700U 8C/16T До 4.3 /1.8 12 15 AMD Ryzen 5 5600U 6C/12T До 4.2 / 2.3 19 15 AMD Ryzen 5 5500U 6C/12T До 4.0 / 2.1 11 15 AMD Ryzen 3 5300U 4C/8T До 3.8 / 2.6 6 15

Новые ноутбуки на базе мобильных процессоров Ryzen 5000-й серии будут доступны у крупнейших производителей, включая Asus, HP и Lenovo, начиная с 1-го квартала 2021 года. В течение 2021 года AMD ожидает выпуск широкого ассортимента из более чем 150 потребительских и коммерческих ноутбуков на базе мобильных процессоров Ryzen 5000-й серии.

AMD также объявила о выпуске нескольких новых моделей настольных процессоров Ryzen 5000-й серии. Новинки призваны стать альтернативой чипам AMD Ryzen 9 5900X и AMD Ryzen 7 5800X, предлагая более низкий показатель TDP на уровне 65 Вт. Несмотря на снижение TDP, новый настольный процессор Ryzen 9 5900 обеспечивает прирост производительности в играх (при разрешении 1080p) на 24% по сравнению с предыдущим поколением.

Модель Кол-во ядер/потоков Макс./базовая частота (ГГц) Кэш (МБ) TDP (Вт) AMD Ryzen 9 5900 12C/24T До 4.7 / 3.0 70 65 AMD Ryzen 7 5800 8C/16T До 4.6 / 3.4 36 65

Кроме того, процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO теперь будут доступны потребителям напрямую через мировых розничных продавцов, интернет ретейлеров и системных интеграторов, и ожидаются в наличии к марту 2021 года. Процессоры Ryzen Threadripper PRO предлагают высокую производительность для пользователей рабочих станций с 64 ядрами, 8 каналами памяти, поддержкой RDIMM и LRDIMM, 128 линиями PCIe Gen 4 и технологиями безопасности AMD PRO.

Модель Кол-во ядер/потоков Макс./базовая частота (ГГц) Кэш (МБ) TDP (Вт) AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 64C/128T До 4.2 / 2.7 288 280 AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32C/64T До 4.2 / 3.5 144 280 AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 16C/32T До 4.3 / 3.9 72 280

Наконец, Лиза Су продемонстрировала внешний вид младших моделей видеокарт на базе архитектуры RDNA2. Такие устройства будут предлагаться с одним или двумя вентиляторами. Готовые устройства с GPU Navi 2X должны появиться в первой половине 2021 года, но более точные даты в компании не называют. Такие графические процессоры также появятся и в составе будущих игровых ноутбуков, они будут способны запускать Horizon Zero Dawn в разрешении 1440p при 60 fps.

Версия с двумя вентиляторами вероятно является серии Radeon RX 6700, полноценный анонс которой ожидался в рамках сегодняшнего мероприятия, но, к сожалению, этого не произошло. Эта серия будет основан на графическом процессоре Navi 22. По слухам, серия Radeon RX 6700 может выйти в марте. Модель с одним вентилятором, вероятно, основана на графическом процессоре начального уровня Navi 23. Пока рано говорить о наименовании, но весьма вероятно, что этот дизайн будет использоваться в серии Radeon RX 6500.

Источник: videocardz