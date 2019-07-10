Игры в Google Stadia будут оставаться доступными для запуска даже после прекращения сотрудничества издателей с платформой





Компания Google обновила страницу часто задаваемых вопросов для своего грядущего облачного игрового сервиса Stadia и добавила в него новые сведения. Компания заявляет, что в редких случаях, когда издатель игры прекратит поддержку Stadia, сервис продолжит предоставлять доступ к игре для тех, кто приобрёл лицензию для её трансляции.

«Как только вы приобретете игру, у вас будет право играть в неё. В будущем, возможно, некоторые игры больше не будут доступны для новых покупок, но существующие игроки всё равно смогут играть в эту игру», — говорится на странице часто задаваемых вопросов Stadia. «Если не случится непредвиденных обстоятельств, Stadia будет стремиться сохранить любую ранее приобретённую игру доступной для запуска».

Такое уточнение должно обезопасить потребителей от возможных экспериментов издателей. Пока что стриминговые игровые сервисы являются неизведанной территорией для разработчиков и издателей игр. Вполне вероятна ситуация, когда издатель решит проверить, насколько эффективна такая схема распространения для его проектов. И если по итогам тестового периода издатель останется недовольным результатом (например, если другие более традиционные сервисы обеспечивают более высокий доход), то он, вполне вероятно, захочет прекратить сотрудничество со Stadia. Прекращение сотрудничества может произойти и в случае заключения эксклюзивных соглашений на распространение с другими сервисами. В таком случае игру этого издателя больше не смогут купить новые пользователи, но те, кто уже приобрёл её, не пострадают от ухода издателя и смогут и далее запускать игру в рамках сервиса.

Радует, что Google стремится обезопасить пользователей от возможного прекращения сотрудничества с издателями. Правда, компания оставляет себе некоторую свободу действий с фразой «непредвиденные обстоятельства», которую она пока не конкретизирует.

Источник: The Verge