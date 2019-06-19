ИИ-алгоритм компании IBM способен прогнозировать рак молочной железы за год до его появления с точностью 87%





Исследователи из IBM уже научили искусственный интеллект диагностировать диабет, глаукому, болезнь Альцгеймера и прочие болезни на ранней стадии развития. Теперь компания сообщила о разработке ИИ-алгоритма, который способен прогнозировать рак молочной железы в пределах года с точностью 87%, что сопоставимо с диагнозами радиологов. Несмотря на то, что уже существуют методы прогнозирования на базе искусственного интеллекта, основанные на маммограммах или медицинских записях, алгоритм IBM использует оба метода, что в результате является более надёжным.

Подход IBM заключается в том, что специалисты компании обучают ИИ различным маммографическим изображениям, связанными с биомаркерами и клиническими данными. Это позволяет создать алгоритм со сравнительно высокой точностью и может снизить вероятность неутешительного диагноза, устанавливая связь между деталями, которые практически невозможно заметить только по снимкам (например, дефицит железа и функция щитовидной железы). Вдобавок IBM получает данные из биопсии, лабораторных тестов, реестров рака и прочих диагнозов и процедур.

Разумеется, никто не хочет полагаться исключительно на алгоритм в диагностике и прогнозировании рака, особенно когда он правильно интерпретирует только 77% случаев доброкачественных опухолей. Тем не менее, по словам IBM, этого вполне достаточно как для дополнительного инструмента информирования. Алгоритм может подтвердить прогноз рентгенолога и снизить вероятность того, что пациенты будут отправлены на дополнительное обследование, что очень важно в регионах, где наблюдается нехватка медицинского персонала, либо в ситуациях, когда нет времени на ещё одно обследование.

У MIT уже есть подобный метод прогнозирования рака, использующий только изображения. В данном случае IBM делает ставку на комплексный подход, который будет целесообразным для врачей и их пациентов.

Источник: Engadget